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Завершено расследование дела о хищении 750 млн рублей у «Эргобанка»

Завершено расследование дела о хищении 750 млн рублей у «Эргобанка»

Расследование уголовного дела против экс-председателя правления ООО КБ «Эргобанк» Вячеслава Бармина, обвиняемого в хищении более 750 млн рублей, завершено. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года – на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов. А ранее, 15 января 2016 года, у «Эргобанка» была отозвана лицензия.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, «из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе средства на общую сумму более 750 млн рублей». Деньги он так и не вернул – распорядился ими по собственному усмотрению.

В ведомстве уточнили, что следователи в ходе расследования изучили «значительный объем финансовой документации, допрошено 40 человек, проведены и другие следственные действия, экспертные исследования». Все они не оставили сомнений в причастности обвиняемого к хищению.

По ходатайству следователя судом на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке, наложен арест.

Сейчас обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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