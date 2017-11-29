В Москве задержан «бомбила»: изнасиловал мужчину-пассажира

В Москве таксист, занимающийся частным извозом, изнасиловал своего пассажира. Нападение было совершено утром, после того как молодой человек покинул ночной клуб «Пропаганда», передает Life.

Сообщается, что парень «поймал» автомобиль – белую «Хонду Аккорд» и попросил частного извозчика довести его до шоссе Энтузиастов. Однако по дороге водитель стал запугивать пассажира, склоняя к интимной близости.

В результате таксист завез молодого человека во двор на улице Симоновский вал, где и изнасиловал.

Потерпевший написал заявление в полицию, после проверки материалы направлены в Следственный комитет.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.11.17

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