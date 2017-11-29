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За смерть москвички после укола лидокаина ответит гендиректор частной клиники

За смерть москвички после укола лидокаина ответит гендиректор частной клиники

Расследование уголовного дела о смерти 36-летней москвички после укола «лидокаина» завершено. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, перед судом предстанет 59-летний гендиректор частной клиники, врач, делавший инъекцию, скрылся.

Трагический случай произошел в одной из квартир дома на улице Кулакова. По версии следствия, утром 27 декабря 2016 года женщина обратилась за помощью в коммерческую организацию, не имеющую лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Прибывший по вызову сотрудник сделал москвичке инъекцию препарата «лидокаин». Вскоре женщине стало плохо и, несмотря на оказанную помощь, она скончалась на месте.

Как показала судмедэкспертиза, смерть наступила из-за превышения предельной концентрации «лидокаина» в организме.

Врач, выполнивший инъекцию, скрылся и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Гендиректор клиники и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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