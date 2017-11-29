К выборам президента РФ: США готовы развязать войну в Донбассе и «добить» Россию «иранскими» санкциями / Известный политолог о перспективах на «украинском фронте»

В Вашингтоне принято решение пойти на обострение новой «холодной войны» с Россией. Как считает российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, заявление специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о вероятном возобновлении военных действий в Донбассе свидетельствует о том, что США хотят втянуть Россию в горячую войну с Украиной, а затем ужесточить санкции и еще больше изолировать страну.

Бондаренко подчеркнул, что слова Волкера практически дают Киеву «зеленый свет» на возобновление войны с Донецкой и Луганской народными республиками. «Уже в ближайшее время украинцам может быть дана санкция, чтобы те организовали маленький такой блиц-крик с целью как можно быстрее отсечь Донбасс от России. Украинцы уже пытались это сделать. Эта попытка закончилась Иловайским котлом (ожесточенные бои за город Иловайск между силовыми структурами Украины и вооруженными формированиями ДНР) в августе 2014 года», – отметил эксперт в интервью РИА «Новый День».

Бондаренко выразил уверенность, что взять Донбасс под контроль Киев сможет только после удара по Луганской республике. «Для этого удар должен быть нанесен по Луганску, а поводом для этого может быть использовано что угодно, начиная от недавней смены руководства Луганской народной республики. Мы уже видим, как украинцы под шумок заняли несколько поселков в так называемой серой зоне», – обратил внимание политолог.

В то же время он подчеркнул, что недавние события, развернувшиеся в ЛНР – смена главы республики Игоря Плотницкого на Леонида Пасечника, не следует рассматривать в ключе готовящихся военных действий, так как это было следствием внутренних проблем ЛНР.

Бондаренко обратил внимание, что если Луганск будет «отсечен» от России, Москва не сможет оказывать добровольческую помощь региону и снова окажется перед выбором – вмешаться или нет.

«Конечно, целью подобной провокации может быть только официальное втягивание России в войну. Задача американцев – максимально обеспечить в этом (военных действиях) участие РФ, сделать так, чтобы в новых реалия было максимально сложно оказывать ту неформальную помощь, которую Россия оказывает, и вынудить Россию официально вмешаться в ситуацию в Донбассе», – считает эксперт.

По его мнению, если в Кремле будет принято решение о вмешательстве в конфликт, то «в канун президентских выборов» это может стать новым поводом для усиления антироссийских санкций «в контексте того, что в феврале американцы должны презентовать список лиц, людей, связанных с Кремлем».

«В этой ситуации нельзя исключать того, что все идет на обострение секционной политики и санкции могут идти по иранской модели. Отключение SWIFT – то есть невозможность проведения любых банковских переводов по международным системам Visa, MasterCard. Недаром, уже практически все российские бюджетные предприятия переведены на платежную систему «Мир». Поэтому на внутренней платежной системе это уже не так сильно отразится, а вот внешние взаиморасчёты уже будет проблематично производить», – прогнозирует Бондаренко.

Он также напомнил, что российская экономика в значительной степени продолжает зависеть от цен на энергоносители и «продажи нефти и газа, которое происходят тоже не за наличный расчёт». В этой связи эксперт отметил решительность, с которой американцы начали выполнять свой план.

«Меня больше всего смущает ультимативность Волкера, когда он называет 80-процентую вероятность возобновления боевых действий, и говорит о том, что на это есть год. То есть, это может произойти через неделю, месяц или в феврале. Американцы решили разыгрывать жесткий сценарий в канун российских президентских выборов. Устроить очередную войну у российских границ на Донбассе. Вынудить Россию вмешаться в эту войну», – сказал он.

Бандаренко отметил, что «все будет зависеть от официальной реакции России».

Стоит отметить, что в интервью американскому изданию Politico Волкер заявил, что перспективы мира на Украине очень «тусклые».

«Есть шанс, что это (возобновление военных действий) не произойдет. Но наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что это (война) продолжится. Я бы сказал, вероятность не менее 80%», – сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

Он пояснил, есть «проблески» надежды, что Москва все же пойдет на уступки в конфликте. «Вторгшись в страну (на Украину) и отторгнув часть ее территории (Крым) они создали более националистическую, более ориентированную на Запад, более объединенную Украину, чем когда-либо. Это противоположно тому, что они хотели сделать, поэтому у них есть повод сказать: «Ну, мы не получили то, что хотели. Нам это дорого обошлось и с военной и с социальной точки зрения»» – заявил Волкер и добавил, что из-за войны на Украине Россия испортила свою репутацию и отношения с Евросоюзом и США.

При этом Волкер отметил, что последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым была «шагом назад» в урегулировании конфликта на Украине. Он также добавил, что неуступчивость Суркова была обусловлена тем, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая должна была состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме, была отменена.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.11.17

Очередная провокация: в Кремле осудили новый пуск ракеты КНДР. / Подмосковный школьник, порезавший одноклассника, мстил за издевки. / Крупнейший в мире: на Поклонной горе появится гигантский елочный шар. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»