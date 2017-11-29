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Среда, 29 ноября 2017, 18:21 мск

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В Москве экс-полицейские попались на похищении квартир

В Москве экс-полицейские попались на похищении квартир

В Москве раскрыта схема хищения экс-полицейскими квартир у социально незащищенных граждан. Обвинение в мошенничестве предъявлено двум бывшим «стражам порядка», экс-регистратору МФЦ по району «Вешняки» и девятерым их соучастникамю Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в июле 2016 года бывшие полицейские задумали хищение квартиры москвички, проживающей в доме по улице Красный Казанец. Располагая информацией о ее здоровье, они «вступили в преступный сговор с общим знакомым Королевым» и предложили ему незаконно совершить отчуждение квартиры. Королев составил подложный договор купли-продажи от имени собственницы, после чего соучастники оформили право собственности на жилье и в дальнейшем перепродали его третьим лицам.

Кроме того, удалось установить еще 6 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

Десять обвиняемых заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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