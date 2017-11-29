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«Рок-н-ролл жив, а минск уже не совсем»: Донбасс снова оказался без защиты?

«Рок-н-ролл жив, а минск уже не совсем»: Донбасс снова оказался без защиты?
Фото: Reuters

Минские соглашения об урегулировании кризиса на юго-востоке Украины оказались очередным списанным «политическим судном на кладбище не затонувших, но уже мертвых кораблей». По мнению бывшего секретаря Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского, «смерть» «Минска» наступила из-за того, что российской стороне в этом договоре было важно только одно – не оказаться его «могильщиком», а Донбасс не стал настаивать на его выполнении.

Комментируя последние события на своей странице в «Фейсбуке», Ходаковский отметил, что несостоятельность Минских соглашений была очевидна еще в 2015 году.

«Возникает ощущение, что рок-н-ролл жив, а минск уже не совсем... Сурков не скрывал, что минск ждет участь очередного списанного политического судна на кладбище незатонувших, но уже мертвых кораблей. Нам важно было только, чтобы эта позиция не просто была озвучена для ушей тех, у кого есть причины опасаться реализации минска, чтобы усыпить их бдительность, а российским соавторам было важно, чтобы в процессе случилось так, что очевидным могильщиком минска была бы не российская сторона… <…> Три с половиной года мучений, которых могло бы и не быть, не остановись мы тогда на пороге минска. А остановка произошла, потому что мы и «не мы» задачи понимали по-разному», – констатировал он.

При этом Ходаковский обратил внимание, что крах Минских соглашений признают уже практически все «регулирующие» стороны. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прямо заявлял, что за Минск «нечего цепляться» и для решения конфликта на Донбассе нужен новый формат, «предусматривающий сначала взятие под контроль границы, а потом уже разговоры об амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений» .

Кроме этого, по словам эксперта, об игнорировании минского процесса свидетельствуют и законодательные инициативы Верховной Рады – закона об реинтеграции Донбасса и готовящийся закон «О прощении», который «предусматривает механизм отпускания «грехов» раскаявшимся жителям Донбасса с поражением их в правах на десять лет».

«Сюда же можно отнести и заявление Волкера (Курт Волкер – спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины), что последняя его встреча с Сурковым (Владислав Сурков – помощник президента РФ)– шаг назад «в достижении урегулирования», – добавил Ходаковский.

При этом он подчеркнул, что в Донбассе также весьма скромно поддерживают минский формат. «Например, смена главы в Луганске (Игоря Плотницкого), который раньше был застрахован статусом подписанта (Минских соглашений), а теперь вдруг оказалось, что это не так уж и существенно... потому что на деле сам минск стал несущественным», – пояснил он.

Комментируя события в Луганске, которые разыгрались на прошлой неделе, Ходаковский подчеркнул, что внутреннеполитическая ситуация в ДНР далеко не так стабильна, как хочет показать нынешний премьер-министр ДНР Александр Захарченко.

«На днях советник Захарченко, сравнивая ДНР с ЛНР, заметил, что в отличие от лодки, которую смогли раскачать в ЛНР – у нас танк. Нахожу это сравнение очень удачным во многих смыслах – можно сказать, что у нас действительно танк. Только с перебитыми гусеницами <…> С лодки можно хотя бы выпрыгнуть и поплыть самостоятельно, как это сделал Плотницкий, а с танка, особенно наглухо задраенного, шансов выбраться живыми нет ни у кого <…> Так что нужно помнить, что мы все в этом танке, и вести себя соответствующе, особенно с учетом плохой вентиляции ...», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Волкер уже заявил о том, что перспективы мира на Украине очень «тусклые». «Есть шанс, что это (возобновление военных действий) не произойдет. Но наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что это (война) продолжится. Я бы сказал, вероятность не менее 80%», – сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

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