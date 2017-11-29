«Это полное безобразие». Матвиенко обрушилась с критикой на ТВ-рекламу лекарств / …и забраковала запрет объявлений в платежках ЖКХ

Сегодня Совет Федерации отклонил законопроект о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. Против этого документа резко выступила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Она заявила, что регулировать «такую чушь» не следует, но при этом обрушилась на ТВ-рекламу лекарственных препаратов, что, по ее мнению, вредит здоровью населения.

«Лекарства на телевидении, мази и так далее – это полное безобразие. Кому-то это лекарство помогает, а для другого это может быть убийственно. Вот над этой темой, я считаю, нам надо поработать», – заявила Матвиенко, слова которой цитирует «Интерфакс».

Спикер СФ подчеркнула, что только доктор должен выписывать или советовать препараты, но они не должны навязываться людям с экрана. «Наше доверчивое население, особенно наши уважаемые пенсионеры, тут же бегут в аптеку и покупают это лекарство – раз показывают по телевизору, значит, точно все вылечим. Нельзя этого делать», – подчеркнула Матвиенко и поручила комитету СФ по социальной политике проанализировать ситуацию вместе с экспертами и подготовить соответствующие предложения.

Спикер СФ также раскритиковала «огромные постеры бог знает какой высоты», напомнив, что по закону «внутри городов вдоль дорожного полотна» они запрещены, а допускаются только на автомобильных трассах.

«Это угрожает жизни людей, отвлекает водителей. Почему это мы позволяем?» – возмутилась она.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.11.17

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