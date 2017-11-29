США рассекретили свой план по Донбассу

Соединенные штаты Америки в очередной раз выдали свои реальные цели на Украине: война в Донбассе станет очередной попыткой ослабить Россию. Как пояснил в интервью РИА «Новый День» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, российский политолог Денис Денисов, все угрозы Вашингтона о возобновлении активных военных действий на территории Луганской и Донецкой народных республик, нужно рассматривать именно в этом ключе.

Эксперт подчеркнул, что война в Донбассе – не локальный конфликт, а события, происходящие «контексте глобального противостояния» Соединенных штатов и Российской Федерации.

«На фоне заявлений относительно приверженности минскому процессу относительно заинтересованности урегулировать этот конфликт Соединенные штаты своими же руками делают все, чтобы конфликт продолжался дальше. Неудивительно, что американские представители иногда проговариваются об истинном смысле данного конфликта – дестабилизировать ситуацию в России и за счет санкционной политики и других мер, которые вводятся против России, сдерживать развитие и рост Российской Федерации», – подчеркнул Денисов.

По его мнению, Россию максимально пытаются втянуть в конфликт в Донбассе. «Тогда был бы повод сохранения санкций и конфронтационной политики со стороны Соединенных штатов и стран Европы», – пояснил эксперт.

Комментируя резонансное заявление спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о возможном возобновлении военных действий на востоке Украины, Денисов отметил, что это не может не вызывать беспокойство.

Однако, по его мнению, еще больше настораживают слова Волкера относительного готовности поставок летального оружия на Украину.

«Но как такового обострения сейчас нет – на протяжении многих месяцев мы наблюдаем конфликт средней интенсивности», – подчеркнул Денисов.

Одновременно эксперт обратил внимание, что внутриполитическая ситуация в Донбассе сейчас довольно стабильна, даже несмотря на кадровые перестановки, которые на прошлой неделе произошли в ЛНР.

«К власти ЛНР пришел очередной силовик (Игорь Корнет) – это абсолютно закономерно, так как страна находится в военном положении. Силовик во главе государства – это оптимальный вариант решения вопроса с управленческими кадрами», – считает Денисов.

По его оценке, в ДНР ситуация также достаточно стабильная.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Волкер уже заявил о том, что перспективы мира на Украине очень «тусклые». «Есть шанс, что это (возобновление военных действий) не произойдет. Но наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что это (война) продолжится. Я бы сказал, вероятность не менее 80%», – сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.11.17

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