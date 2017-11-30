российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 ноября 2017, 15:59 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

«Обормот и проходимец»: Медведев ещё раз оценил Навального

«Обормот и проходимец»: Медведев ещё раз оценил Навального

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал скандального политика Алексея Навального «обормотом» и «проходимцем». Таким образом премьер отреагировал на просьбу прокомментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией, в котором придается огласке «тайное богатство» Медведева.

Как считает глава правительства РФ, цель таких «опусов» – создать напряжение в обществе. «Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем лучше для них. Зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Если они проходимцы – значит проходимцы», – сказал Медведев.

Он также напомнил о решениях суда, согласно которым информация в фильме не соответствует действительности и подлежит удалению из информационных источников.

Медведев также обратил внимание, что на создателях этих «опусов» «лежит ответственность за исполнение таких судебных решений». По мнению премьера, уголовную и административную ответственность не неисполнения решений судов следует усилить.

Как сообщал «Новый День», весной этого года после публикации скандального фильма Медведев, выступая в Госдуме, назвал Навального «политическим проходимцем».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.11.17

Зима обрушится на московский регион метелью с дождем. / В российском твороге нашли антибиотики, плесень, кишечную палочку. / Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Навальный Алексей

Пенсионер отсудил у штаба Навального свои пожертвования

Навальный промахнулся: суд отказался рассматривать его иск к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Навального к Путину

Генпрокуратура поставила крест на президентских амбициях Навального

Навальный вышел на свободу: готовится выступить на митинге в Астрахани

МВД хочет наказывать учителей и родителей за участие детей в протестах

На протестных акциях 7 октября задержаны около 300 человек

В городах России проходят митинги в поддержку Навального

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Медведев Дмитрий, Навальный Алексей,

Новости партнеров

Москва, все новости

Постель или поле боя? «Солнечная линия» Ивана Вырыпаева в центре Мейерхольда

Технологии /

У БРИКС будет свой обособленный интернет

Зима обрушится на московский регион метелью с дождем

Скандалы и происшествия /

В российском твороге нашли антибиотики, плесень, кишечную палочку

Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости