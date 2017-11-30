«Обормот и проходимец»: Медведев ещё раз оценил Навального

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал скандального политика Алексея Навального «обормотом» и «проходимцем». Таким образом премьер отреагировал на просьбу прокомментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией, в котором придается огласке «тайное богатство» Медведева.
Как считает глава правительства РФ, цель таких «опусов» – создать напряжение в обществе. «Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем лучше для них. Зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Если они проходимцы – значит проходимцы», – сказал Медведев.
Он также напомнил о решениях суда, согласно которым информация в фильме не соответствует действительности и подлежит удалению из информационных источников.
Медведев также обратил внимание, что на создателях этих «опусов» «лежит ответственность за исполнение таких судебных решений». По мнению премьера, уголовную и административную ответственность не неисполнения решений судов следует усилить.
Как сообщал «Новый День», весной этого года после публикации скандального фильма Медведев, выступая в Госдуме, назвал Навального «политическим проходимцем».
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 30.11.17
Зима обрушится на московский регион метелью с дождем. / В российском твороге нашли антибиотики, плесень, кишечную палочку. / Медведев пока не видит себя президентом РФ, даже кандидатом. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»