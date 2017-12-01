Крупная «тюремная» афера в Подмосковье: подменили 40 тонн говядины

Сотрудники Управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России совместно с ФСБ раскрыли аферу с поставкой в тюрьму 40 тонн замороженной говядины почти на 10 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщает пресс-бюро ФСИН.

По данным следствия, ФГУП «Производственно-Промышленный Дом» по госзаказу поставило в колонию-поселение №2 УФСИН России по Московской области замороженное мясо на сумму 9 млн 360 тысяч рублей. При этом большая часть товара была заменена на замороженные блоки из жилованного мяса говядины и была непригодна к употреблению.

Как выяснилось, основная масса говядины была произведена за пределами России и не отвечала техническому заданию госконтракта.

22 ноября 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В настоящее время мясо изъято, опечатано. После проведения следственными органами соответствующей экспертизы будет утилизировано.

Как сообщал «Новый День», одним из фигурантов расследования может быть заместитель начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Мерген Мушаев. По версии источников РБК, этот чиновник организовал закупку испорченного мяса для местной колонии на 8,9 млн рублей.

Сообщалось, что не позднее 30 декабря прошлого года Мушаев попросил руководство УФСИН дать бухгалтерии распоряжение оплатить партию мясной продукции стоимостью порядка 9,4 млн рублей, которая должна была пойти в колонию-поселение № 2. Начальник этой колонии в то же время получил от Мушаева распоряжение беспрепятственно принять товар.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

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