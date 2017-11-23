Замначальника подмосковного ФСИН попался на закупках испорченного мяса

Следственный комитет позбудиол уголовное дело в отношении против заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области Мергена Мушаева. По версии следствия, чиновник организовал закупку испорченного мяса для местной колонии на 8,9 млн рублей, передает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, постановление о возбуждении уголовного дела датировано 22 ноября. Не позднее 30 декабря прошлого года Мушаев попросил руководство УФСИН дать бухгалтерии распоряжение оплатить партию мясной продукции стоимостью порядка 9,4 млн рублей, которая должна была пойти в колонию-поселение № 2, уточнил источник РБК. Начальник этой колонии в то же время получил от Мушаева распоряжение беспрепятственно принять товар.

Как сообщается, большую часть партии составляло мясо, которое «по качеству не соответствует говядине первой категории и не подлежит употреблению в пищу по микробиологическим и органолептическим показателям». Стоимость испорченной говядины СК оценивает в 8,9 млн рублей.

Поставщиком мяса был ФГУП «Производственно-промышленный дом», входящий в структуру ФСИН, отметил источник РБК. В отношении неустановленных руководителей предприятия также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).

В СКР считают, что «полученные путем обмана» 8,9 млн рублей за испорченную говядину руководители ФГУПа «похитили и распорядились ими по своему усмотрению». Руководство колонии-поселения № 2 в свою очередь было «введено в заблуждение относительно качества товара», считают в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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