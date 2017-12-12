Собянин создает из Москвы «сверхагломерацию», которая разорит Россию

«Сверхагломерация» на 30 млн человек, которую создает из Москвы команда нынешнего мэра столицы Сергея Собянина, может превратить Россию в колониальную страну, где колониями окажутся остальные регионы, вынужденные кормить мегаполис. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили представители московского отделения партии «Яблоко», выступая на пресс-конференции в Москве.

По оценке лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина, который сегодня вновь подтвердил свои мэрские амбиции и представил предвыборную программу, экономика Москвы «рентозависима».

«Есть две ренты, которые она (Москва) снимает. Одна, традиционная – сырьевая. Москва живет за счет продажи нефти и газа. Их продают известные структуры – «Газпром», «Роснефть», чьи головные квартиры находятся в Москве, поэтому тут они платят огромное количество налогов. Это вряд ли сможет долго продолжаться, потому что при изменении режима начнется бунт регионов против такой системы – она очень недальновидная», – сказал Митрохин.

По его словам, вторая рента, за счет которой развивается мегаполис – его «столичный статус». При этом он отметил, что такая рентная экономика частично привлекает в столицу людей, которые надеются получить выгоду с тех огромных финансовых потоков, которые циркулируют в Москве, но в итоге негативно сказывается на городе.

«Сюда (в Москву) стекается огромное количество потоков, финансовых, людских, что создаёт тяжелую ситуацию для нашего города. За это мы платим сокращением нашего жизненного пространства», – констатировал Митрохин.

В этой связи член Бюро партии «Яблоко» Андрей Бабушкин выразил уверенность, что главная «сверхпроблема» Москвы на ближайшее десятилетие – перенаселение. По его мнению, концепция развития города с его тотальной застройкой подразумевает к 2030 году создание «сверхагломерации» с населением более 30 млн человек.

«Москва выкачивает не только деньги, она выкачивает людей. «Ребята, бросайте свои темные деревни, там нечего делать, приезжайте к нам сюда», – говорит она (столица). Это действительно страшная проблема – создание страны, где пустые, вымершие окраины, где некому на кладбище сходить, оградку на могиле поправить», – подчеркнул Бабушкин.

«Это будет мегаполис, в котором будет жить больше 20 % населения страны. Зачем это? С какой целью они (власти) пытаются реализовать модель, которая в свое время в Мексике и других странах мира привела к гигантской нищете и гигантскому расслоению общества и нарушению прав человека?» – возмутился представитель «Яблока».

Вместе с тем Бабушкин обратил внимание, что такое огромное количество людей, привлеченных в Москву, не удастся обеспечить не только должными социальными условиями, но даже просто питьевой чистой водой. Одновременно он выразил уверенность, что столица будет вынуждена выкачивать из страны ресурсы для обеспечения хоть какой-то жизнедеятельности.

«Эта политика чревата колониальным отношением к своим собственным регионам. Мы не должны относиться к другим частям нашей страны, как к неким колониям, куда мы пришли, быстренько награбили природное богатство, бросили все это в раскуроченном виде и смотались уничтожать следующую часть страны. Нужно, чтобы люди увидели, какая взаимосвязь между тем, кто оказался на посту мэра Москвы, и тем, как на сегодняшний день живут окраины (регионы)», – заявил он.

В этой ситуации, как подчеркнул Митрохин, в первую очередь необходимо остановить тотальную застройку Москвы, в том числе, пересмотреть резонансную программу реновации «ветхого жилья».

«В Москве конечно, денег много, иначе эти безумства в связи с реновацией не творились бы весь этот год. Я буду пересматривать программу реновации. Я буду предлагать людям, которые вошли в программу другую программу – реконструкции. Это вещь, которая реализуется во всех европейских городах. Когда вы не сносите хороший дом, который еще сто лет простоит, а видоизменяете его», – сказал политик.

Он подчеркнул, что для этого необходимо, в том числе, реформировать систему управления в Москве и вернуться к диалогу с жителями города.

«Мосгордума должна представлять интересы москвичей. Сейчас она представляет интересы чиновников. Хотя я бы даже множественное число не употреблял – она представляет интересы главного чиновника Москвы – Сергея Семеновича (Собянина)», – считает Митрохин.

Он напомнил, что «бюрократическая машина» была создана в столице еще при предыдущем мэре Юрии Лужкове и сейчас переживает эпоху расцвета.

«Система просто карикатурная. Она не транслирует никаких интересов москвичей, а действует вразрез их интересам, вне диалога. Нужно увеличить количество депутатов, сейчас их очень мало для многомиллионного мегаполиса, вернуть Мосгордуме целый ряд полномочий. Вернуть когда-то существовавшую систему смешенных выборов, вместо сугубо одномандатной, при которой свирепствует административной ресурс. Управы – это лишнее звено, его нужно убрать из системы городского управления и все полномочия передать избранным муниципальным советам, выбирать главу района прямым голосованием жителей», – перечислил Митрохин главные положения своей реформы управления.

Политик также считает, что Мосгордуме нужно вернуть право утверждать краткосрочные и долгосрочные городские программы, такие как «Моя улица», на которые выделяются огромные бюджетные средства, и сделать информацию о деятельности городских властей доступной.

«Нужна прозрачность информации и бюджета. Сейчас мы в открытом доступе имеем только общие параметры бюджета. Нам неизвестна финансовая деятельность множества городских структур, департаментов, хозяйствующих субъектов – это все тайны за семью печатями», – заявил Митрохин.

Он также назвал недопустимой ситуацию, при которой граждане не могут получить официальную информацию о ситуации в регионе.

«У нас засекречена статистика больниц, поликлиник, заболеваемости – мы ничего об этом не знаем. Мы должны от каких-то чиновничьих экспертов узнавать, какая у нас ситуация с заболеваемостью, с экологически зависимой заболеваемостью», – констатировал он.

По мнению кандидата в мэры Москвы, такая открытость также сбережет финансовые ресурсы города, поможет профилактике коррупции и будет способствовать отказу от рентной экономики.

«Чиновник заинтересован в сохранении рентной экономики – она для его коррупции наиболее подходящий оазис, в котором он процветает. Почему скрываются эти данные? Потому что они боятся трогать предприятия (загрязняющие окружающую среду), боятся заставлять ставить очистные сооружения, – это слишком дорого. Это снизит их доходы и прибыль, значит и доходы бюджета и другого вида доходы», – заявил Митрохин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.12.17

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