«Доросли» до падения: промпроизводство в России резко пошло вниз

Заявления руководства России о росте отечественной экономики вновь опровергла официальная статистика, подтвердив худшие опасения экспертов. Как сообщил сегодня Росстат, промышленное производство в ноябре в годовом выражении обвалилось на 3,6%, что стало самым значительным падением за 8 лет – с октября 2009 года.

По данным статистического ведомства, с январь по ноябрь зафиксирован рост промышленности на 1,2%, но с исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в ноябре снизилось на 1,4% после спада на 0,1% месяцем ранее.

Обвал в годовом выражении уже наблюдался в феврале этого года, когда фиксировалось снижение на 2,7%. Нынешний отрицательный показатель может быть связан с высокой базой прошлого года, когда Росстат фиксировал ускорение роста до 3,4% в ноябре 2016 с 1,6% в октябре 2016 года.

Таким образом подтвердились прогнозы экономистов, которые ранее высказывали мнение, что после октябрьского падения уровня производства шансы на рост экономики минимальны и наиболее вероятный сценарий развития – стагнация или спад.

Как отмечали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, сомнительная устойчивость ситуации была связана только с топливно-энергетическим комплексом и временным улучшением ожиданий на фоне оптимистичных прогнозов Министерства экономики, которые, как оказалось, не подкреплены реальными процессами. В этой ситуации действительный выход из кризиса, о котором уже объявили в правительстве и ЦБ, откладывается на фоне высокой зависимости страны от нефтяных цен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.17

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