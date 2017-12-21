Кремль защитит олигархов от американских санкций

Россия готова защищать своих олигархов от американских санкций, которые должны вступить в действие 1 февраля после публикации доклада Госдепа США о связях российских бизнесменов с Кремлем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он обратил внимание, что российский бизнес, который могут затронуть новые ограничения, уже давно «внимательно изучил все риски».

«Формулировки по поводу того, что может предпринять президент США в рамках закона, принятого Конгрессом, туманные. Я знаю, что наш бизнес все документы очень внимательно изучил. Мы в законах прописываем нормы, которые позволяют наш бизнес защитить. Я полагаю, что любые заморозки активов нашего бизнеса чреваты для международной обстановки и для самих США», – сказал он, выступая на пресс-конференции в Москве.

Аксаков также отметил, что запрет на инвестиции в российские облигации федерального займа (ОФЗ) для американских резидентов, который также вступит в силу в феврале 2018 года, ударит не столько по России, сколько по самим американским финансистам.

«Они (инвесторы) проявляют интерес к высокодоходным российским активам, в том числе облигациям. Доходность наших облигаций в разы выше, чем по американским, европейским ценным бумагам», – подчеркнул Аксаков.

По его мнению, сейчас РФ не нуждается в увеличении своего госдолга. «Учитывая, что наш долг крайне мал – 13,5% и учитывая запланированный дефицит бюджета -1 трл 300 млрд рублей, у нас нет необходимости увеличивать долг. На обслуживание государственного долга у нас запланировано выделение более 800 млрд рублей. Мы могли бы с помощью той валюты, которая сейчас поступает, благодаря тому, что цена на нефть значительно превышает прогнозный уровень – она выше 60 долларов, а в бюджете зафиксировано 40 долларов – мы получаем сверхдоходы, которые по бюджетному правилу уходят в резерв. Эти доходы хотя бы частично использовать на погашение долга, и нам не надо занимать у американских инвесторов», – пояснил Аксаков.

По его оценке, американским инвесторам, которые лишатся значительной части прибыли в результате антироссийских санкций США в случае реализации запрета, останется только «пенять на американскую власть».

В то же время Аксаков признал, что в целом санкции всё же имеют крайне негативные последствия для отечественной экономики.

«Очевидно, что они оказывают неблагоприятное влияние на развитие финансового рынка, которые касаются финансирования различных проектов и действия финансовых институтов. Экономика Россия адаптировалась к тем решениям, которые были приняты прежде, и мы себя волне спокойно себя чувствуем, но последние решения, зафиксированные в законе Госдепа тоже неприятны для нас, и это у всех сейчас взывает вопросы», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.12.17

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