Стрельба на московской фабрике «Меньшевик»: один погиб, двое ранены

В результате сегодняшней стрельбы на московской кондитерской фабрике «Меньшевик» один человек погиб и, как минимум, двое получили ранения. В настоящее время спецподразделения проводят операцию по задержанию подозреваемого – директора предприятия Ильи Аверьянова, с ним ведутся переговоры.

По данным источника «Интерфакса», двух человек удалось вывести с территории фабрики, где забаррикадировался подозреваемый. В то же время в пресс-службе столичного главка полиции официально опровергли сообщения о захваченных заложниках.

В настоящее время, как отмечают в правоохранительных органах, подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление, отмечает РИА «Новости».

По данным Росгвардии, устроивший стрельбу на территории предприятия владеет карабином «Сайга» на законных основаниях, уточняет ТАСС. Последний раз разрешение на оружие продлевалось в марте 2015 года.

Как сообщал «Новый День», по факту возбуждено уголовное дело. По данным столичного главка Следственного комитета, утром 27 декабря бывший собственник фабрики на улице Иловайская вступил с нынешним руководством фабрики в перепалку, в ходе которой достал оружие и произвел несколько выстрелов, ранив охранника. От полученного ранения мужчина скончался.

Аверьянов заявлял радиостанции Business FM, что стал жертвой рейдерского захвата. «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня», – говорил он. В Генпрокуратуре позже заявили, что Аверьянов действительно несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес. Следственный комитет пообещал разобраться в этой ситуации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.17

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