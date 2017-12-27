Стрельба на московской фабрике «Меньшевик»: стрелку удалось скрыться

Стали известны новые подробности ЧП со стрельбой на территории московской кондитерской фабрики, где, по предварительным данным, один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, стрелку удалось скрыться с территории предприятия.

«Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики «Меньшевик». В настоящее время зона поиска мужчины, причинившего утром огнестрельное ранение гражданину, расширена», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подозреваемый покинул территорию фабрики около 9 часов 53 минут до выставления оцепления по периметру предприятия. «Оружие, из которого предположительно велась стрельба, изъято. Мероприятия по его розыску и задержанию злоумышленника продолжаются», – отметили в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщал «Новый День», по факту стрельбы и гибели человека возбуждено уголовное дело. По данным столичного главка Следственного комитета, утром 27 декабря бывший собственник фабрики на улице Иловайская вступил с нынешним руководством фабрики в перепалку, в ходе которой достал оружие и произвел несколько выстрелов, ранив охранника. От полученного ранения мужчина скончался.

Как сообщилось, стрельбу устроил бывший совладелец предприятия Илья Аверьянов. Он заявлял радиостанции Business FM, что стал жертвой рейдерского захвата и вел оборонительную стрельбу. «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня», – говорил он.

В Генпрокуратуре позже заявили, что Аверьянов действительно несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес. Следственный комитет пообещал разобраться в этой ситуации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.17

Туризму напророчили резкий обвал из-за бедности россиян. / Риски-2018: Россия должна быть готова к новым авантюрам Порошенко. / В театре Табакова сообщили о реальном состоянии знаменитого артиста. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»