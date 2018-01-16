Превышения концентрации вредных веществ «нет»: жители Москвы и Подмосковья продолжают жаловаться на неприятные запахи

За прошедшие сутки жители Москвы и Подмосковья 73 раза жаловались на неприятный запах от закрытого мусорного полигона «Кучино». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве заверили, на каждую жалобу «было организовано реагирование сил и средств». Однако анализ атмосферного воздуха, который был проведен передвижными лабораториями, не выявил превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей.

Отмечается, что на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино», который на официальном уровне был признан источником неприятных запахов, также не зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Сегодня, 16 января, по прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия» в городе Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода) поступают от жителей московского региона с 8 декабря. В результате проведенных исследований выявлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором сейчас ведутся работы по дегазации.

Сейчас пробурено уже 55 скважин, в час на полигоне сжигается около 2500 кубических метров газа. Глава Балашихи Сергей Юров накануне заверил, что в конце января неприятный запах от полигона перестанет беспокоить жителей города.

Напомним, «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Полигон периодически вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве.

Вместе с тем, экстренная дегазация вызывает серьезные опасения у общественников из-за возможных крайне негативных экологических последствий. Так, в ходе «Экспертного совета» правительства Московской области в конце декабря выяснилось, что в процессе экстренной дегазации полигона не проводится фильтрация свалочного газа до его сжигания. По оценке токсикологов, в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. Специалисты опасаются, что в ближайшем будущем суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Судя по официальной информации, в настоящее время взяты пробы свалочного газа, поступающего в высокотемпературную факельную установку, а также выбросов, осуществляемых факельной установкой. Предполагается, что о результатах анализа станет известно в конце января – начале февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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