Накануне тендерного обрушения: ухудшения в экономике станут ощутимы в мае

В нынешнем году российский тендерный рынок ждет обрушение. К кризису ведет отсутствие финансовых запасов, что негативным образом отразится на общей экономической ситуации в стране. С таким неутешительным прогнозом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступила Ассоциация участников закупок (АУЗ).

По оценке экспертов организации, ухудшения в экономике начнут ощущаться уже в мае. Для этого есть предпоссылки: в стране закончился Резервный фонд, тает Фонд национального благосостояния.

Как считает руководитель аналитического центра АУЗ Владимир Ястребов, объемы госконтрактов станут меньше, а суммы скромнее, и на этом фоне вырастет роль коммерческих заказчиков.

«Если сейчас большая доля тендеров приходится именно на государственные контракты, то к середине года бизнесмены будут бороться преимущественно за предложения частных компаний», – считает Ястребов.

Он пояснил, что частный бизнес «найдет сотни предлогов, чтобы отсеивать ненужных участников, заведомо слабых».

По мнению экспертов, количество жалоб в ФАС скоро возрастет, и «работать станет еще сложнее». Это связано с тем, что требования федерального закона об электронных закупках «отойдут на второй план» и усилятся нарушения в закупках со стороны заказчиков.

«Увеличить штат на фоне развивающегося кризиса у федералов не получится, поэтому в Реестр недобросовестных поставщиков станут отправлять всех подряд, по первой жалобе, без особых разбирательств», – прогнозирую эксперты.

В то же время, как отмечается в сообщении ассоциации, в Центре заключения контрактов (ЦЗК) ждут наплыва клиентов, желающих выиграть электронные торги. За лоты будут бороться фирмы-посредники, а не бизнесмены. Заказчики будут «массово отсеивать нежелательных участников» – достаточно «не там поставить запятую», чтобы заявка на участие в тендере была отвергнута. В итоге наиболее опытных ждут победы, а слабых – закрытие и демпинг.

Однако, как считают эксперты АУЗ, предпринимателям не стоит бояться больших финансовых потерь – «практически все посредники используют одинаковые условия: фиксированный аванс или 1-2% от суммы контракта». В этой связи ЦЗК, напротив, видит позитивные изменения на тендерном рынке: растущая конкуренция повысит внимание к каждому участнику, и мошенникам, «выигрывающим десятки контрактов без дальнейшего исполнения, будет сложнее работать в новых условиях».

«Аферистам придется доказывать свою состоятельность либо вовсе выходить с тендерного рынка, что в целом «оздоровит» состав его участников», – констатируют в ЦЗК.

Стоит отметить, что признанные «короли госзаказа» из рейтинга Forbes вряд ли пострадают от «обрушения». Как сообщал «Новый День», по итогам 2016 года первое место в списке заняли владельцы уфимского НИПИ НГ «Петон», подконтрольного Игорю Мнушкину, Олегу Полякову и Владимиру Зайцеву, с подрядами от «Газпрома» на 176 млрд рублей. На втором месте оказалось ЗАО ВАД – один из крупнейших подрядчиков Северо-Западного федерального округа. В 2016 году компания, подконтрольная Валерию Абрамову и Виктору Перевалову, получила один из крупнейших подрядов в своей истории – возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд рублей. А общая сумма госконтрактов составила 163,2 млрд рублей.

Замкнули тройку лидеров 2016 года владельцы компании «Стройтранснефтегаз», которую часто связывают с другом президента РФ Геннадием Тимченко, но у него лишь 31,5%, а основные владельцы неизвестны. Эта фирма получила подряды от «Газпрома» и его структур на сумму 153,3 млрд рублей.

При этом Forbes отмечал, что примерно раз в два-три года кто-нибудь из высокопоставленных работников Федеральной антимонопольной службы заявляет об обнаружении «раковых опухолей» российской экономики. Всякий раз ими оказываются картельные сговоры в системе госзаказа, которые уходят без тендеров малоизвестным компаниям. «Подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании в 2016 году раздали даже без имитации конкурентной борьбы», – отмечало издание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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