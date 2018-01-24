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Среда, 24 января 2018, 16:41 мск

Москва

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Врачебная ошибка: смерть пациента в московской клинике суд оценил в 2 года колонии

В Москве врач-гематолог приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, суд признал медика виновной в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента».

Трагический случай произошел после трепанобиопсии в частной клинике на Профсоюзной улице. Как установлено, 25 июля 2013 года врач-гематолог, оказывая медуслугу, «нарушила методику, тактику и технику ее выполнения». В результате пациенту было причинено сквозное повреждение кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.

В ходе расследования проведено множество экспертиз, в том числе посмертные, судебно-медицинские, результаты которых подтвердили связь между действиями медика и гибелью человека.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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