Конфликт в левой оппозиции – победа Кремля

Раскол лево-патриотического движения из-за кандидатуры Павла Грудинина, выдвиженца на пост президента РФ от КПРФ, – большая стратегическая ошибка левых и победа Кремля. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев.

По его мнению, часть представителей левого движения заняли «совершенно недальновидную позицию».

«И мне даже не так обидно, когда это делается за деньги АП (администрации президента РФ) и кремлевских силовиков, а такие случаи нам тоже известны. Жаль, что многие принципиальные люди упёрлись в однобокую книжную теорию и не могут разглядеть реальных перспектив для левых в результате этой президентской компании. Особенно если бы левые провели её максимально сплочённо и активно», – отметил Развозжаев.

По его оценке, Грудинин вызвал «огромный энтузиазм в очень широких слоях населения». Даже если выборы он не выиграет, считает активист, сам фактор поддержки этого единого кандидата «приведёт в ряды левой оппозиции новые десятки и даже сотни тысяч человек».

Что касается лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, то он, по мнению Развозжаева, работает на перспективу – «на популяризацию левого движения в широких массах, на перетягивание потенциальных сторонников у Навального, либералов и даже у Путина».

Москва, Евгения Жаркова

Москва. Другие новости 30.01.18

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