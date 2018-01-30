Доигрались: подмосковные подростки затушили снежками вечный огонь

В подмосковной Кашире-2 подростки устроили игру в снежки и потушили вечный огонь на городской Аллее Славы. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, передает телеканал «Кашира».

Сообщается, что инцидент произошел накануне, 29 декабря, около 16:00. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое подростков сначала помогали дворникам чистить снег у мемориала, а как только работники коммунальной службы ушли, начали развлекать себя прыжками через «Вечный огонь» и попытками потушить пламя с помощью снежков. Спустя несколько минут огонь погас, а подростки скрылись.

Информацию о происшествии передали в службу «112» местные жители. До приезда аварийной бригады газ распространялся по территории Аллеи Славы. В настоящее время проводится работа по уточнению личностей несовершеннолетних хулиганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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