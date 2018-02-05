Дело Мисюриной: Мосгорсуд освободил врача, обвинявшейся в гибели пациента

Сегодня Московский городской суд освободил из-под стражи врача-гематолога Елены Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года за врачебную ошибку и смерть пациента. Ходатайство об отмене ареста было подано с обеих сторон – обвинения и защиты – которые просили изменить меру пресечения.

Прокурор Юго-Западного округа Москвы Олег Левченко обосновал это тем, что суд не учел положительных характеристик осужденной и тот факт, что она не пыталась скрыться от следствия, передает РИА «Новости».

Отмечается, что представителей СК на заседании не было, как и потерпевших.

Стоит отметить, что известный детский хирург Леонид Рошаль, выступавший на заседании суда, поручился за осужденную и также заявил о «необоснованной и необъяснимой травле» на врачей в России.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Мисюрина была признана виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента». По версии следствия, 25 июля 2013 года при проведении трепанобиопсии медик нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» пациента, который через несколько дней после этой операции скончался.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2015 году. 22 января 2018 года суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Приговор вызвал широкий резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. «Суд не учел объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента – онкологический процесс. На фоне онкологического заболевания спонтанные кровоизлияния, подобные произошедшему в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти больных. Следовательно, именно осложнение онкологического заболевания следует считать единственной причиной смерти и в данном случае», – заявили защитники осужденного врача.

29 января за Мисюрину вступился мэр Москвы Сергей Собянин и департамент здравоохранения столицы. После этого стало известно, что прокуратура Юго-Западного округа Москвы настаивает на отмене приговора из-за «нарушений, допущенных в ходе следствия».

В СКР высказали недовольство в связи с позицией прокуратуры Москвы после общественного резонанса, который вызвало дело врача. В ведомстве напомнили, что именно прокурор утверждал обвинительное заключение, ознакомившись со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения, и тогда ничто не вызвало его сомнений.

Решения по апелляции Мисюрина будет дожидаться дома. Дата заседания не известна.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.02.18

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