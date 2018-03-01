Москва пытается поднять явку на выборах: избирателям проведут тесты на онкологию

Московские власти пытаются поднять явку на предстоящих выборах главы государства с помощью бесплатного обследования на онкологические заболевания. Как сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, тест на предрасположенность к заболеваниям можно будет сдать, в том числе, непосредственно на избирательных участках.

«17 и 18 марта с 8:00 до 14:00 мы проводим массовое скрининговое мероприятие. 17 марта в московских поликлиниках (не во всех, но во всех округах) мы проводим массовый скрининг здоровых людей, которых ничего не беспокоит, на предрасположенность к онкозаболеваниям и на раннее выявление уже имеющихся. Это новая технология по выявлению мутировавших генов. Метод направлен на выявление рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы и яичников у женщин», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Глава департамента пояснил, что забор крови будет осуществлять и в школах, где находятся избирательные участки и есть специализированные медицинские кабинеты. «Мы будем осуществлять забор крови, хранить ее на Московской станции переливания крови и потом партиями отправлять в лаборатории, где есть необходимое современное оборудование», – отметил Хрипун.

Предполагается, что условия проведения акции – в каких школах и в каких поликлиниках она будет проходить, а также условия, которые надо будет соблюдать перед сдачей крови, будут опубликованы на сайте департамента.

Напомним, 18 марта состоятся выборы президента РФ. Судя по оценкам экспертов, низкая явка традиционно возможна в крупных мегаполисах, в том числе в Москве. На последних выборах главы государства в 2012 году с российской столице явка составила составила 58%, в то время как в среднем по стране 65%. При этом сейчас власти ставят задачу, чтобы проголосовали не менее 70% избирателей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.18

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