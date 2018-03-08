Выборы-2018: Навальный приготовил на 18 марта «забастовку избирателей»

В правительство Москвы поданы заявки на проведение акции под названием «Забастовка избирателей» 18 марта. Власти считают, что подобные мероприятия незаконны.

Как сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, мэрия считает незаконной акцию под названием «Забастовка избирателей», заявленный на 18 марта. По его словам, мероприятие с такой темой не может состояться, поскольку в день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность, передает РБК.

«Мы предложили заявителям заменить тему, потому что в соответствии с законом они не имеют право с такой темой выходить на массовое мероприятие 18 марта. Предложили им собраться в Сокольниках, если у них есть желание, но с другой темой. Есть закон «О выборах», – сказал Черников.

Пресс-секретарь Черникова Елена Романова сообщила, что среди заявителей акции «Соболь, Замятин и Гимади». Имена этих людей совпадают с именами сотрудников Фонда борьбы с коррупцией – скандального политика Алексея Навального.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов не подтвердил и не опроверг изданию факт подачи в мэрию заявки на проведение «Забастовки избирателей» 18 марта, но сказал, что представители ФБК подают «много уведомлений».

«Многие из них технические, по которым мероприятия не проводим. Если что-то собираемся провести, то сразу пишем об этом публично», – сказал Жданов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш от комментариев отказалась.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.03.18

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