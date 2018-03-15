Банковский кризис добрался до «друзей Путина»: «ОФК банк» испытывает проблемы

Кризис в банковской системе России продолжает набирать обороты. «ОФК банк», четверть которого принадлежит однокурснику президента РФ Владимира Путина – Николаю Егорову, испытывает трудности с проведением платежей: заявления на перевод средств клиентов на счета других банков, принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, пишут «Ведомости».

В кредитной организации пояснили, что причина задержек заключается во «временных технических неполадках», однако когда удастся возобновить переводы – непонятно. Операторы подчеркивают, что клиенты могут снять наличные в отделениях банка или же оплачивать покупки с карты.

Как пояснил контрагент «ОФК банка», трудности с проведением клиентских платежей могли возникнуть из-за проблем с ликвидностью.

По словам замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерия Пивеня, у банка с начала года высоколиквидные активы сократились с 3 млрд до 1,6 млрд рублей.

Он отметил, что на 1 января банк размещал в ЦБ около 2 млрд рублей, но за месяц эти деньги ушли, при этом выросло размещение в других кредитных организациях. Кроме того, у банка сокращались привлеченные средства юрлиц – на 1,6 млрд рублей за месяц.

По мнению эксперта, у банка нестабильны источники привлечения и размещения средств, при этом возможности получить помощь от контролирующего акционера ограничены.

Накануне портал «СеверПост» сообщал, что в филиалах «ОФК Банк» в Мурманске огромные очереди – с 7 марта банк прекратил обслуживание юридических лиц, физлица не могут сделать перевод на внешние счета.

«Платежи проходят лишь по картам Visa или MasterCard, осуществить перевод на чужой счет не реально», – цитирует издание слова одной из клиенток банка.

«ОФК банк» по итогам 2017 года занимает 81 место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА». По данным ЦБ от 3 июля, он принадлежит девяти физлицам. Самый большой пакет – 25% акций – у Николая Егорова, юриста и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Как ранее сообщал «Новый День», в отечественной банковской системе сложилась кризисная ситуация. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить почти 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка». Позже появились проблемы у еще ряда банков, в том числе одного крупного участника рынка – «Промсвязьбанка», для которого ЦБ подготовил план санации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.03.18

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