Банк однокурсника Путина «лопнул»: в «ОФК Банк» введена временная администрация

В ПАО «ОФК Банк», совладельцем которого является однокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров – введена временная администрация, функции которой регулятор возложил на Агентство по страхованию вкладов». Как говорится в сообщении Банка России, такое решение принято «в связи с неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».

Как предполагается, временная администрация будет действовать в течение шести месяцев. На этот период «полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «ОФК Банк» приостановлены», уточнили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка. При этом ЦБ ввел с 21 марта мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ОФК Банк» сроком на три месяца.

ПАО «ОФК Банк» – участник системы страхования вкладов. Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств по вкладам населения. В частности, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В ЦБ уточнили, что выплаты по вкладам в ПАО «ОФК Банк» начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

В колл-центре банка подтвердили, что проведение операций приостановлено.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что «ОФК Банк» испытывает трудности с проведением платежей: заявления на перевод средств клиентов на счета других банков принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, писали «Ведомости».

В кредитной организации тогда пояснили, что причина задержек заключается во «временных технических неполадках», однако когда удастся возобновить переводы – непонятно. Операторы подчеркивали, что клиенты могут снять наличные в отделениях банка или же оплачивать покупки с карты.

Как пояснил контрагент «ОФК банка», трудности с проведением клиентских платежей могли возникнуть из-за проблем с ликвидностью. По словам замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерия Пивеня, у банка с начала года высоколиквидные активы сократились с 3 млрд до 1,6 млрд рублей.

«ОФК банк» по итогам 2017 года занимал 81 место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА». По данным ЦБ от 3 июля, он принадлежит девяти физлицам. Самый большой пакет – 25% акций – у Николая Егорова, юриста и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которого в прессе называют однокурсником действующего президента РФ.

Стоит отметить, что в отечественной банковской системе сложилась кризисная ситуация. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить почти 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка». Позже появились проблемы у еще ряда банков, в том числе одного крупного участника рынка – «Промсвязьбанка», для которого ЦБ подготовил план санации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.18

В Москве неизвестные обстреляли троих мужчин, один ранен. / Дания и Швеция могут бойкотировать ЧМ-2018 из-за «дела Скрипаля». / Госдеп вставляет палки в колеса «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»