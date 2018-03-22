«Мусорный» коллапс в Подмосковье: жители Волоколамска готовы растерзать Воробьева

Ситуация с мусорным полигоном «Ядрово» в Волоколамске стала критической. Местные жители доведены до бешенства бездействием властей и уже в прямом смысле слова нападают на губернатора Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова. При этом, несмотря на резонанс, который вызывает свалка, власти продолжают скрывать реальный масштаб катастрофы – подобных проблемных точек с риском «сероводородного» и социального взрыва в Подмосковье очень много.

После того как стало известно, что в Волоколамске из-за выбросов сероводорода накануне в местные больницы было госпитализировано почти 60 детей, в район снова приехал сам Воробьев.

Как сообщила сегодня пресс-служба местной администрации, он провел «совещание с инициативной группой жителей Волоколамского района по вопросам устранения неприятного запаха от полигона ТБО «Ядрово».

«Мы договорились с инициативной группой, что я введу в Волоколамск спецпредставителя – Александра Чупракова, который будет отвечать за все, что происходит в части экологии. На время рекультивации практически в 2 раза уменьшим поток машин, которые сегодня направляются на полигон «Ядрово», – сказал он.

Воробьев также сообщил, что был «большой запрос» был на время рекультивации и дегазации полигона «Ядрово» эвакуировать детей, и взрослых, кто нуждается и отправить их в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях.

«Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортные условия предоставить и, в том числе, включить в себя образовательную программу», – заверил он.

Кроме этого глава области сообщил, что в Волоколамск будет направлено «12 узких специалистов – пульмонологи, дерматологи». «Эта бригада из областного центра будет работать в Волоколамске до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации», – сказал он.

По словам губернатора, в центре города будет установлено постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом.

Таким образом подмосковные власти отчитались о «встрече», в рамках которой было озвучено «около двух десятков предложений, которые будут включены в план дальнейших действий».

Примечательно, что ЧС в Волоколамске введен уже две недели, почему правительство области до сих пор формирует план действий, непонятно.

При этом, судя по видеозаписям, которые уже разлетелись по всему российскому медиапространству, «встреча», о которой отчитался Воробьев, прошла далеко не дружественной обстановке. Губернатору пришлось пробираться к своей машине через разъяренную толпу людей, который скандировали «Позор! Воробьев – убийца! Воры!».

Воробьев убежал от жителей Волоколамска

Потом люди и вовсе начали улюлюкать в след губернатору и закидали его снежками.

Гаврилову от местных жителей досталось еще сильнее. Судя по видео, люди готовы были избить его, при чем несколько ударов он все же получил. «Если мой внук помрет, я тебе эти очки в *** запихну. Че молчишь?», – говорит один мужчина.

«Все успел купить? Беги быстрее», – кричали другие.

Жители Волоколамска атаковали Гаврилова

Как ранее сообщал РИА «Новый День», внимание к проблеме полигона «Ядрово» удалось привлечь после крупного митинга местных жителей, который прошел в Волоколамске 3 марта. Люди потребовали закрыть свалку, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусоросжигательных заводов.

6 марта Воробьев поручил главе минэкологии Подмосковья Александру Когану разобраться в кризисной ситуации. 7 марта в Волоколамском районе был введен режим ЧС.

21 марта в Волоколамске за помощью к медикам обратились 57 детей, которые жаловались на головокружение и тошноту. В минздраве уточнили, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один – госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов подтвердил, что обращение детей в больницу связано именно с выбросами сероводорода. По его словам, неприятный запах возник из-за разлома на мусорном полигоне «Ядрово», произошедшего в ночь на среду. «Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован», – сказал Гаврилов.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Вместе с тем проверку организовал также Следственный комитет. В региональном главке ведомства отметили, что предположительно массовое отравление детей произошло после выброса сероводорода на мусорном полигоне.

Таким образом подтверждаются худшие прогнозы экспертов о том, что долгожданная весна принесет жителям московского региона большую головную боль в самом прямом смысле. В частности, в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, ситуация со свалками и экологическими проблемами в Подмосковье настолько тупиковая, что угрожает серьезными политическими рисками, в том числе, для Кремля и требует немедленного введения чрезвычайной ситуации во всем регионе.

Накануне выборов президента жители Подмосковья и близлежащих регионов обратились к Владимиру Путину с просьбой решить ситуацию с мусорным кризисом и указали главе государства на фамилии конкретных чиновников, которые ответственны за экологическую катастрофу. В этом списке значится и губернатор Московской области. «Нас уничтожают!», – подчеркивалось в письме к главе государства, под которым, судя по редакционной почте, готовы, в том числе, жители Волоколамска.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.03.18

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