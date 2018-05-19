Будет только хуже? Что ожидать от нового правительства РФ Голосование на сайте РИА «Новый День»

Новый состав правительства РФ, который был объявлен накануне премьером Дмитрием Медведевым и затем утвержден главой государства Владимиром Путиным, вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, в кабинете министров появились новые лица и сохранили свои посты те, кто может считаться действительно профессионалами, с другой – остались персоны, которые ранее подвергались жесткой критике и оцениваются в обществе крайне негативно.

Пожалуй, самыми странными и необнадеживающими кадровыми решениями стали повышение министра финансов РФ Антона Силуанова до первого вице-премьера, а также сохранение должностей для Виталия Мутко, Вероники Скворцовой и Владимира Мединского. Первый – уже давно зарекомендовал себя в качестве последователя «кудриномики» с бухгалтерским подходом к социальной сфере и развитию экономики, что в результате неоднократно приводило к усугублению кризисных проявлений. Скворцова прославилась «оптимизацией» системы здравоохранения, ставшей еще более недоступной, чем ранее. Мединский с его бескультурным подходом к культуре и Мутко с его жесточайшими провалами в спорте – тоже настолько наработали, что выглядят уже явными «пугалами» в глазах общества.

Необнадеживающим стали и первые инициативы «старого» нового премьера Дмитрия Медведева, фигура которого тоже вызывает скорее отторжение, чем надежды на «светлое будущее». Речь идет о его заявлении о необходимости повысить пенсионный возраст в России. Если верить ВЦИОМу, то эта идея даже повысила главе правительства РФ рейтинг доверия, что выглядит не менее странным, чем назначения Силуанова, Мутко, Скворцовой и Мединского.

С другой стороны, президент РФ неоднократно давал понять, что преобразования в социально-экономической сфере будут, и эти изменения в политике будут учитывать интересы граждан. Но что именно под этими словами предполагается на фоне спорных назначений в правительство РФ уже не так очевидно, как казалось ранее.

В этой неоднозначной ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: Что ожидать от нового правительства РФ?

Варианты ответов:

Медведев и его министры приведут страну к новому кризису

Правительство Медведева продолжит антисоциальные реформы

Правительство снова провалит «майские указы» Путина

Кабинет министров обеспечит прорыв, как обещал Путин

Ни прорыва, ни кризиса: Медведев и его кабмин обеспечат стагнацию

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