Новый состав правительства РФ, который был объявлен накануне премьером Дмитрием Медведевым и затем утвержден главой государства Владимиром Путиным, вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, в кабинете министров появились новые лица и сохранили свои посты те, кто может считаться действительно профессионалами, с другой – остались персоны, которые ранее подвергались жесткой критике и оцениваются в обществе крайне негативно.
Пожалуй, самыми странными и необнадеживающими кадровыми решениями стали повышение министра финансов РФ Антона Силуанова до первого вице-премьера, а также сохранение должностей для Виталия Мутко, Вероники Скворцовой и Владимира Мединского. Первый – уже давно зарекомендовал себя в качестве последователя «кудриномики» с бухгалтерским подходом к социальной сфере и развитию экономики, что в результате неоднократно приводило к усугублению кризисных проявлений. Скворцова прославилась «оптимизацией» системы здравоохранения, ставшей еще более недоступной, чем ранее. Мединский с его бескультурным подходом к культуре и Мутко с его жесточайшими провалами в спорте – тоже настолько наработали, что выглядят уже явными «пугалами» в глазах общества.
Необнадеживающим стали и первые инициативы «старого» нового премьера Дмитрия Медведева, фигура которого тоже вызывает скорее отторжение, чем надежды на «светлое будущее». Речь идет о его заявлении о необходимости повысить пенсионный возраст в России. Если верить ВЦИОМу, то эта идея даже повысила главе правительства РФ рейтинг доверия, что выглядит не менее странным, чем назначения Силуанова, Мутко, Скворцовой и Мединского.
С другой стороны, президент РФ неоднократно давал понять, что преобразования в социально-экономической сфере будут, и эти изменения в политике будут учитывать интересы граждан. Но что именно под этими словами предполагается на фоне спорных назначений в правительство РФ уже не так очевидно, как казалось ранее.
В этой неоднозначной ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: Что ожидать от нового правительства РФ?
Варианты ответов:
Медведев и его министры приведут страну к новому кризису
Правительство Медведева продолжит антисоциальные реформы
Правительство снова провалит «майские указы» Путина
Кабинет министров обеспечит прорыв, как обещал Путин
Ни прорыва, ни кризиса: Медведев и его кабмин обеспечат стагнацию
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Москва, редакция РИА «Новый День»
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