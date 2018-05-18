Путин назначил новых министров и замов Медведева. «Все люди достойные»

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

15 мая глава государства утвердил структуру нового кабинета министров, представленную ранее в тот же день премьером Дмитрием Медведевым.

Как сообщал «Новый День», структура правительства претерпела изменения: обновленный кабмин будет насчитывать 22 министерства (на одно больше, чем ранее) и 10 вице-премьеров. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера – министра финансов России. Количество ведомств увеличилось за счет разделения Минобрнауки на две структуры: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Кроме того, Минкомсвязи преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее в пятницу, 18 мая, глава правительства Дмитрий Медведев назвал Путину имена кандидатов в министры нового кабмина. Президент согласился с предложенным составом правительства и заявил, что сегодня же подпишет указы о назначении членов кабмина. Путин отметил, что «все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы». «Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные Вами кандидатуры, сегодня с утра ещё по некоторым дискутировали», – заметил глава государства, обращаясь к Медведеву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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