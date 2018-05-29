«Я сделал всё, что мог»: Яшин объявил о провале либеральных праймериз кандидатов в мэры Москвы

Один из лидеров либеральной оппозиции – Илья Яшин сообщил о провале праймериз среди кандидатов на пост мэра Москвы. Политик заверил, что «сделал всё, что мог»: «убеждал, агитировал, шел на уступки, соглашался на компромиссы – всё ради того, чтобы демократы выбрали единого кандидата в мэры Москвы», но не ничего получилось.

Как отметил Яшин, переговоры с «Яблоком» окончились ничем. «Еще в апреле мы вели консультации с участием Митрохина и вроде бы вполне конструктивно. Договорились, что старые обиды пора забыть. Мы приняли его позицию, что единый кандидат должен идти от «Яблока», он согласился, что для участия в партийных праймериз надо пригласить и Гудкова, и меня. А потом яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на моё участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек», – прокомментировал ситуацию Яшин в Facebook.

По его словам, переговоры с Гудковым окончились, так по сути и не начавшись. «Месяц назад я вроде бы договорился с главой его штаба о праймериз, но потом они внезапно передумали. Сказали мне: будем выдвигаться в любом случае. Разные уважаемые люди пытались усадить нас за стол переговоров, но Дима каждый раз избегал обсуждения», – сообщил Яшин.

Он также добавил, что вчера предпринял последнюю попытку договориться и публично обратился к Гудкову с предложением провести настоящие праймериз. «В ответ – поток обиды. Дмитрий искренне уверен, что все должны поддержать его просто по факту. Но так не бывает: если ты боишься проиграть и не готов открыто конкурировать даже с союзниками, то как будешь противостоять Собянину на реальных выборах?» – отметил Яшин.

«Приношу извинения сторонникам за то, что мои усилия по организации праймериз не увенчались успехом и нам придется конкурировать не только с «Единой Россией», но и друг с другом», – заключил политик.

Ранее тзвестный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров, который намеревается принять участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата, отмечал, что столичная мэрия хорошо подготовилась к выборам: не только готова всеми средствами поддержать своего кандидата, но и практически нейтрализовала его оппонентов, в том числе, на левом и демократическим флангах.

«Мэрия работает довольно технологично и хорошо. Оппозиция разгромлена, единый кандидат, который мог бы быть власти неудобен – его нет. Между собой идет грызня в демократическом и левом флангах. К выборам оппозиция подходит неподготовленной. Потому что эти праймериз не имеют никакой сильной популярности. Власти делают все, чтобы эти выборы были совершенно стерильными и нетоксичными для мэра Собянина и его команды», – констатировал Федоров.

Как сообщалось ранее, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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