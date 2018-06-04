В России формируется однопартийная система

В России окончательно формируется однопартийная система. После праймериз «Единой России», которые завершились накануне, становится очевидно, что конкурентность в российской политике остается лишь в одном виде – как соперничество за возможность воспользоваться «лифтом» карьерного роста в партии власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По оценке политолога, то обстоятельство, что всероссийские праймериз проходили только в «Единой России» может быть «сигналом к созданию однопартийной системы». «Хорошо это или плохо, но это так. Никакой альтернативной партии сейчас не появится», – считает Рябов.

Согласно его прогнозу, в этой ситуации политическая элита будет вести постоянный «торг» и борьбу за возможность продвижения по «политической карьерной лестнице» в «Единой России».

«Торг будет идти постоянно. Уровень внутренней конкуренции повышается. За право воспользоваться этой лестницей будет борьба», – уверен он.

Рябов отметил, что прошедшие праймериз стали попыткой призвать молодежь в партию власти. «Это была такая проба пера. Никто не выиграл, но все участвовали», – сказал политолог и отметил, что это является позитивным сигналом.

В то же время он признал, что пока открытая конкурентность «дает преимущество тем, у кого есть финансовый ресурс». «Все-таки праймериз по строгости контроля – это не то же самое, что контроль при голосовании на президентских выборах, где есть наблюдатели и требования ЦИК. На праймериз возможны разные технологии, и они реализуются в первую очередь теми, у кого есть ресурс», – констатировал эксперт.

В этой связи Рябов обратил внимание на скандал в Екатеринбурге. «Явно, что люди, обладающие финансовым ресурсом, попытались взломать систему выдвижения и медийно задавить Тунгусова (первый вице-губернатор Владимир Тунгусов)», – отметил Рябов и пояснил, что партия имеет право направлять списки желаемых кандидатов. «Это совершенно законно», – подчеркнул он.

По его словам, сейчас для секретаря Генерального совета «ЕР» Андрея Турчака одной из главных задач становится «сочетать запрос на обновление в жесткий контроль за спекуляцией на праймериз со стороны тех, у кого есть ресурсы».

Как считает Рябов, важный фактор политической стабильности будет заключаться и в том, чтобы конкурентность в «Единой России» заканчивалась непосредственно процедурой праймериз.

«Еще одна задача Турчака – чтобы победители этой конкурентной борьбы оставались верными государственным задачам: были патриотичными, придерживались президентского курса и консолидировано решали задачи. Чтобы конкуренция прекращалась в тот момент, когда победитель получает мандат доверия», – отметил Рябов.

Как известно, 3 июня в 30 российских регионах прошли праймериз «Единой России». При этом в населенных пунктах с численностью более 1000 человек предварительные выборы депутатов региональных заксобраний и местных представительных органов власти прошли по открытому типу – то есть проголосовать мог любой избиратель. Отбор кандидатов в главы регионов проводился по «закрытому» сценарию.

Осенью 2018 года в России пройдет 82 избирательные кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах – выборы высших должностных лиц, в 16 –депутатов Законодательных собраний, в 12 –депутатов административных центров, в 8 – глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.06.18

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