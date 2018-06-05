Выборы губернатора Подмосковья: Воробьев пытается нейтрализовать парламентскую оппозицию

Накануне выборов губернатора Московской области действующий глава региона Андрей Воробьев пытается нейтрализовать парламентскую оппозицию. Подмосковный губернатор намерен предложить думским партиям – КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР – места в тройке кандидатов в сенаторы, с которой пойдет на выборы, передает РБК со ссылкой на источники.

В качестве кандидата в сенаторы коммунисты намерены предложить Воробьеву депутата Госдумы от КПРФ Алексея Русских, предварительная договоренность об этом уже достигнута, подтвердил изданию зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. По его словам, это обстоятельство никак не скажется на планах компартии по выдвижению кандидата на выборах. «Своего кандидата [на выборах губернатора] мы будем выдвигать, 100%», – заявил он.

В числе возможных кандидатов от КПРФ на губернаторские выборы Кашин назвал бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, главу Луховиц Владимира Барсукова, зампреда Московской областной думы Константина Черемисова и депутата Мособлдумы Александра Наумова. «Еще идут праймериз, и окончательное решение будет принято по их итогам», – отметил зампред ЦК КПРФ.

Руководитель фракции «Справедливой России» в Мособлдуме Игорь Чистюхин подтвердил РБК, что администрация региона действительно хочет, чтобы парламентские партии предложили Воробьеву кандидатов в сенаторы. «Я слышал об этом и даже предполагаю, кого могут выдвинуть. От КПРФ будет [предложен губернатору] депутат Русских, а от «Справедливой России» – депутат Мособлдумы Александр Волнушкин», – сказал Чистюхин и отметил, что сам может стать кандидатом в губернаторы от «СР».

Глава фракции ЛДПР в Мособлдуме и лидер регионального отделения партии Кирилл Жигарев сказал РБК, что ему предложение от руководства области представить кандидатуры в Совет Федерации пока не поступало.

Источники, близкие к правительству региона, считают, что наиболее вероятной кандидатурой в новые сенаторы от губернатора Московской области – Алексей Русских, который, если верить собеседникам издания, близок к подмосковному правительству и вице-премьеру региона Михаилу Кузнецову и является «удобной» фигурой.

Если Воробьев в качестве кандидата в губернаторы действительно включит в тройку возможных сенаторов представителей парламентской оппозиции, это будет очередным шагом думских партий к потере своих позиций, считает политтехнолог Григорий Казанков. «Ситуация кажется странной: предлагая губернатору кандидатов в сенаторы, думские партии таким образом заранее признают, что Воробьев победит. А Воробьев, в свою очередь, показывает критикам как извне, так и изнутри, что все [партии] за него», – обратил внимание эксперт.

У Воробьева в этом году истекают полномочия. 28 мая на совещании со своими заместителями глава Подмосковья заявил, что идет на выборы. Источники, близкие к администрации президента, утверждали, что его кандидатура согласована в Кремле.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 05.06.18

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