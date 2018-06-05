Повышение пенсионного возраста: правительство РФ обсуждает три варианта

Правительство РФ последние полгода в закрытом режиме обсуждает проект повышения пенсионного возраста в стране. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. В настоящее время рассматриваются три варианта непопулярной реформы, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию, пишет РБК.

Первый сценарий предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет. Второй вариант – повышение пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом, как отмечает издание, подходы, предлагаемые Минтрудом, мягче варианта Минфина. Ведомство первого вице-премьера Антона Силуанова предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин – на восемь лет, до 63 лет, сообщали ранее источники РБК, но в самом Минфине эти параметры не подтверждали.

На совещании у Медведева, которое, по сведениям издания, намечено на завтра, может быть поднят вопрос механизмов смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Речь о возможности уйти на пенсию досрочно (например, в 60 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого), но размер пенсии при этом будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода на пенсию.

О неизбежности повышения пенсионного возраста в России заявляли премьер-министр и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Первые шаги в этом направлении могут быть начаты с 2019 года, о чем ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем, как сообщал «Новый День», планы правительства РФ подвергаются резкой критике. Большинство жителей России (82%) выступают против повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Предложение правительства РФ отсрочить выход на пенсию поддерживают лишь 6% россиян.

Более трети противников отсрочки выхода за заслуженный отдых (34%) признались, что испытывают страх не дожить до выхода на заслуженный отдых, 14% говорят, что у пожилых людей много проблем со здоровьем, 7% россиян считают, что у пожилых людей возникнут проблемы с трудоустройством.

При этом многие экономисты обращают внимание, что повышение пенсионного возраста бессмысленно для экономики, поскольку не принесет ожидаемого правительством экономии бюджета, и опасно. В частности, как отмечал бизнес-омбудсмен Борис Титов, «акцент на экономию, во-первых – недостаточен для выполнения поставленных президентом РФ задач, во-вторых, чреват серьезным (если не кардинальным) ухудшением социально-экономической ситуации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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