Губернаторские выборы: эксперты назвали самые проблемные для власти регионы

Предстоящая в сентябре череда губернаторских выборов в России может преподнести сюрпризы для провластных кандидатов, в том числе действующих глав регионов. Как отмечается в докладе фонда «Петербургская политика», как минимум в шести из 22 субъектах РФ возможны проблемы, которые могут сопровождаться протестным обострением на фоне непопулярных решений федеральных властей.

Как считают эксперты, после президентских выборов организовать «вторую за год мощную провластную мобилизацию» весьма сложно, а отношение к кампании, как к второстепенной и имитационной, «легко передается элитам и избирателям». Помимо «эффекта усталости» негативно может повлиять и снижение общественных ожиданий от действующей власти.

«Присутствуют факторы естественной послевыборной демобилизации, разноречивой реакции лоялистов на кадровые назначения в новом правительстве (Д.Медведев, В.Мутко), ожидания непопулярных социально-экономических реформ, рост чувствительности граждан к негативным информационным поводам (экология, цены на бензин)», – отмечают авторы доклада.

Наравне с этим есть основания полагать, что тенденция второстепенного значения конкуренции будет продолжена. В ряде регионов уже сейчас наблюдается ситуация, когда сильные оппозиционные кандидаты вытесняются из предвыборных кампаний за счет муниципального фильтра. «Это облегчает техническую задачу проведения через процедуру голосования действующих глав и врио, однако создает риски снижения ценности их побед в глазах населения и элит», – констатируют эксперты.

По их оценке, в шести регионах из 22 могут возникнуть сложности с избранием провластных кандидатов. В частности, нынешнему губернатору Московской области Андрею Воробьеву, как считают авторы доклада, будет весьма сложно переизбраться из-за роста протестной активности в муниципальных образованиях. Кроме этого, «многообразие элитных групп с собственными стратегиями» создают риски использования избирательной кампании для расшатывания позиций Воробьева.

Сложности могут возникнуть и у и.о. губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Как отмечают политические аналитики, регион еще не справился с последствиями кемеровской трагедии в марте этого года.

«Последствия всплеска социально-политической активности в исторически зарегулированном регионе пока не определились. Формирование модели взаимодействия новой власти с жителями не может быть проведено в короткие сроки», – считают эксперты.

В Алтайском крае «местные элиты не имеют четкого сигнала о своем возможном будущем», что делает неустойчивыми позиции врио губернатора Виктора Томенко. Подобная ситуация наблюдается также в Хакасии из-за «отсутствия сигналов относительно судьбы» главы республики Виктора Зимина. Позиции и.о. главы республики Саха Айсена Николаева также сейчас также находятся под вопросом, отмечают политологи.

При этом репутацию «самой проблемной кампании» имеет Новосибирская область. «Традиционно губернатор не является в регионе доминирующим игроком, мотивация Андрея Травникова для работы в области не предъявлена, «химия» с местными элитами и населением не выработана, а в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения», – подчеркивается в докладе.

В числе регионов, где пройдут предвыборные кампании «средней тяжести», названа Москва, где уже сейчас заметен курс столичного градоначальника Сергея Собянина на «повторение сценария мартовских выборов», что снижает вероятность допуска к выборам сильных оппонентов.

В Орловской области, где местные элиты исторически активны, возможности для выдвижения сильных кандидатов ограничены с учетом участия во властной коалиции «Единой России» и КПРФ, что выравнивает шансы врио губернатора Андрея Клычкова.

По мнению экспертов фонда, среднеустойчивыми можно назвать позиции врио губернатора Амурской области Василия Орлова, где риск исторически тяжелой избирательной кампании и протестной мобилизации снижен благодаря тому, что федеральная власть отказалась от выдвижения «варяга».

Сценарий кампании в Нижнем Новгороде, где «взаимная адаптация» команды врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и местных элит пока не завершена, будет зависеть от способности власти не совершать ошибки. Кроме того, проблемы могут возникать в Ивановской, Магаданской, Омской и Псковской областях, а также Приморской крае.

«Легкие» для власти кампании ожидаются во Владимирской, Воронежской, Самарской, Тюменской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях и на Чукотке. В то же время, как подчеркивается в докладе, в четырех регионах: Хакасии, Хабаровском крае, Владимирской области и на Чукотке – ситуация еще находится в подвешенном состоянии и прояснится после того, как федеральный центр обнародует свою позицию.

В то же время эксперты прогнозируют, что в случае низкоконкурентных выборов возрастает риск роста социальных протестов и обострения социальных и экономических тем, «ранее не получавших мощного политического звучания».

Доказательством этого является весенний рост тревожности населения, связанный с проблемами повышения пенсионного возраста, утилизации мусора и экологии. Обострение может произойти также на фоне роста цен на бензин, «бытовых неудобств» во время проведения чемпионата мира по футболу. «Это отражают наличие протестной энергии, способной выплеснуться в запрос на политические действия из-за нарастания диспропорции между завышенными представлениями о возможностях власти и накоплением объема неурегулированных социальных, экономических и политических противоречий», – говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, выход этой энергии возможен как в предвыборный, так и в послевыборный период.

Москва, Мария Вяткина

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