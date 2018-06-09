Без неожиданностей: «Единая Россия» назвала своего кандидата в губернаторы Подмосковья

Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вновь поборется за пост главы региона. Делегаты внеочередной конференции московского областного отделения партии «Единая Россия» выбрали его своим кандидатом. За выдвижение Воробьева проголосовали 199 «единороссов» из 230, передает «Интерфакс».

Отмечается, что кандидата выбирали тайным голосованием. В списке, кроме Воробьева, были член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье Александр Лысенко и член совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев.

Напомним, что в 2012 году Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Подмосковья, а в сентябре 2013 избран губернатором региона.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.18

Рвение властей поддержать отечественного производителя обернется ростом цен на еду. / «Мистика»: ДНК Захарченко не нашли на изъятых у него миллиардах. / Пенсии россиян обещают значительно повысить. Но можно подстраховаться. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»