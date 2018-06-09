Выборы мэра Москвы: уже девять претендентов

Число претендентов на пост мэра Москвы, выборы которого намечены на 9 сентября, увеличилось до девяти. Сегодня документы в горизбирком направили экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин и директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

Ранее о свои амбиции занять кресло столичного градоначальника подтвердили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, решивший стать самовыдвиженцем, летчик-космонавт Сергей Ревин, которого выдвинули «Зеленые», гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). За пост градоначальника также намерены побороться гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, предприниматель Герман Стерлигов и председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров.

Судя по предварительным политическим заявлениям, этот список не является окончательным. В мэра Москвы собирались оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков и ряд других известных персон, в том числе, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, которого пока не поддерживают функционеры партии.

Напомним, всем претендентам необходимо собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы, а самовыдвиженцам также – от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей (0,5% от их общего числа в столице).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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