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Среда, 13 июня 2018, 14:23 мск

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Джефф Монсон примеривается к депутатству в горсовете Красногорска

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший накануне российский паспорт, прошел праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты горсовета подмосковного Красногорска.

В правительстве Московской области подтвердили эту информацию и пояснили, что результаты праймериз ещё будут рассмотрены в «Единой России», после чего, скорее всего, спортсмен будет выдвинут в едином списке партии для голосования 9 сентября на выборах в горсовет Красногорска, передает «Интерфакс».

Указ о вручении Монсону паспорта гражданина РФ подписан главой государства 29 мая.

Москва, Светлана Антонова

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