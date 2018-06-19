Мэрию Москвы завалили заявками на митинги против пенсионной реформы

В Москве готовится сразу несколько митингов против правительственных планов повышения пенсионного возраста. В правительство Москвы направлено уже три заявки на проведение акций протеста, несмотря на объявленный запрет проведения массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу. Кроме скандального политика Алексея Навального, митинги планируют партия «Яблоко» и «Левый фронт».

«Яблочники» намерены вывести на улицу недовольных пенсионной реформой 3 июля на Суворовской площади в 19:00. «Левофронтовцы» готовятся протестовать 4 июля в 19:00 на площади Революции. Как сообщил лидер движения Сергей Удальцов, на митинге планируется дать оценку пенсионной реформе, а также высказать поддержку идее проведения всенародного референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные правительство РФ направило в Госдуму законопроект, который предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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