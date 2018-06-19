«Людоедская» пенсионная реформа: жульничество и грабеж по старой схеме

Скандальная пенсионная реформа, инициированная кабинетом министров Дмитрия Медведева – «грабеж под прикрытием спецоперации чемпионата мира по футболу», а по сути – «социально экономический дефолт правительства и президента РФ». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, компартия намерена «решительно протестовать», а также добиваться референдума по этому вопросу.

«Мы будем не только голосовать против, но и проводить акции протеста. Об этом уже было заявлено. И вчера принято решение создать инициативную группу из 100 человек для инициирования референдума по поводу повышения пенсионного возраста», – сообщил политик.

Он также напомнил слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что в пользу реформы нет ни одного аргумента, кроме «фискально-административного». Реальная причина непопулярной реформы, по оценке Обухова, состоит в том, что «творится в банковской сфере, в так называемых независимых пенсионных фондах».

«Мы же видим, что огромные деньги просто выведены, уворованы. И теперь пытаются залатать дыры за счет пенсионеров. Вот у меня соседка должна с 1 января выйти на пенсию. По сути, ей уже обещают, что у нее украдут, сколько там... 15 тысяч пенсия московская, если умножить на 12 месяцев, – почти 200 тысяч рублей. То есть у нее одним росчерком пера собираются из кармана эту сумму вытащить», – возмущается коммунист.

Как считает Обухов, правительственный проект закона о пенсионной реформе – «людоедский» и дискредитирующий власть.

«Это какая уже, сбились со счету, пенсионная система. Недавно еще, три года назад, объявляли, что приняли эту балльную систему. Уже и ее отменяют. Это говорит о полной несостоятельности социально-экономического курса правительства и президента», – подчеркнул Обухов.

Однако наиболее «смешным» ему кажется то, что президент РФ Владимир Путин «якобы не в курсе ситуации, к нему не обращайтесь».

«Когда составляли предвыборную программу президента, что, это не обсуждали? Правительство тайно в туалете и на коленках писало, а президент сидит у себя в Ново-Огарево и не знает? Что, надо ходоков отправлять, сказать чтобы: «Президент, любимый, что же это твои бояре творят!» Наверное, плачи надо устраивать, как в Александровскую слободу при Иване Грозном: «Не знаешь, государь, что творят твои опричники», – иронизирует Обухов.

Однако на самом деле, пояснил он, все печально, ведь «цена вопроса – 1 трлн рублей или даже больше» – «вот за триллион рублей, пожалуйста, и решили».

При этом проблема, как считает коммунист, не только в повышении пенсионного возраста, но и в запланированном росте налога на добавленную стоимость (НДС), который «сожрет все обещанное повышение пенсий».

Как считает политик, оппозиция должна принимать решительные меры, «давить на власть», иначе «отбить» закон не удастся. Расчет «реформаторов» – на летний период, ЧМ-2018 и на то, что «люди не сразу поймут, а когда осознают, будет поздно».

При этом Обухов напомнил о масштабных акциях против монетизации льгот в 2005 году.

«Тогда комсомольцы себя приковывали наручниками к Карлу Марксу, а кто-то вертел у виска – чего это коммунисты выступают. Примерно расчет именно на это. Но когда 1 января пожилых людей стали выкидывать из автобусов и троллейбусов, все вдруг проснулись: «О, коммунисты были правы!»», – пояснил секретарь ЦК КПРФ.

По его оценке, власти надеются, что пенсионеров «подкупит 1000 рублей, а те, у кого приближается пенсионный возраст, стерпят, не поймут сразу».

«В старое советское время пелось: нам зарплаты не надо, работу давай. А сейчас – нам пенсии не надо, нам солнце не надо – нам «Единая Россия» светит. Такая идет пропагандисткая обработка», – шутит коммунист.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», есть ли надежда на «задний ход» и блокировку законопроекта главой государства, Обухов отметил, что наверняка будет реализована «старая схема».

«Я в принципе предвижу, что будет старая схема, когда нам валяют дурку, что президент не в курсе. Вот он проснется, как Вий: «Поднимите мне веки». Посмотрит и скажет: «О! Какой ужас творится! Вот женщинам будет не до 63-х лет, а до 60-ти. Такая вам большая уступка». И все будут чепчики бросать и говорить: «О, какой у нас президент!» – сказал Обухов и констатировал, что такие приемы – «жульничество и ничего нового».

Москва, Ольга Ветрова

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