Кремль вновь отмежевался от пенсионной реформы. «Не надо обращаться к Путину»

В Кремле заявили о преждевременности обращения к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу повышения пенсионного возраста. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся реакцией президента на сбор подписей под онлайн-петициями против повышения пенсионного возраста.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время пенсионная реформа обсуждается в правительстве, добавив, что говорить о позиции президента по этому вопросу пока рано, поскольку отсутствуют «окончательные очертания этой реформы».

Представитель Кремля вновь заявил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста. Вместе с тем Песков отметил, что в администрации президента РФ получают информацию о ходе проработки пенсионной реформы правительственными чиновниками и экспертам, однако, подчеркнул он, ни Кремль, ни глава государства «не являются участниками этой экспертизы».

Напомним, что на минувшей неделе Песков уже заявлял, что Путин не занимается обсуждением вопросов, связанных с пенсионной реформой.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму одобренный двумя днями ранее правительством законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти при это обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что годовой рост пенсий составит 12 тыс. рублей уже в будущем году.

Однако инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции, Так, 16 июня против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин митинговали в Новосибирске. Акции протеста готовятся в городах по всей России.

Против пенсионной реформы выступили профсоюзы. Петицию на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста, инициированную объединением профсоюзов Конфедерация труда России, подписали уже свыше 1,6 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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