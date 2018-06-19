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Вторник, 19 июня 2018, 20:03 мск

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ЧМ-2018 остался без Уткина: известный комментатор не сработался с Первым каналом

Известный футбольный комментатор Василий Уткин отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу, которые показывает Первый канал, передает Infox.ru со ссылкой на заявление самого Уткина.

Как отмечает издание, комментатор отказался раскрывать причины прекращения сотрудничества, однако отметил, что продолжит обозреватьматчи чемпионата мира в соцсетях. На Первом канале Уткин комментировал матч Португалия – Испания, который завершился со счетом 3:3.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов на 12 стадионах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

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