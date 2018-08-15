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Среда, 15 августа 2018, 13:11 мск

Новости Спорт

Уткин раскрыл внушительный гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ

Фото со страницы Василия Уткина в Facebook

Российский футбольный комментатор Василий Уткин получил от «Первого канала» за комментирование матча Испания – Португалия на Чемпионате мира – 2018 783 тысячи рублей. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Речь идет о гонораре за освещение матча между сборными командами Испании и Португалии.

«Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану. Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите!» – написал Уткин. Он также подчеркнул, что направит эти деньги, а также другой заработок от чемпионата, который составляет в совокупности 1 млн рублей, как и обещал ранее, в благотворительный фонд «Выход».

Скриншот со страницы Василия Уткина в Facebook

Как писал «Новый День», о том, что Уткин отказался комментировать игры мундиаля на «Первом канале» стало известно 19 июня. Журналист не стал раскрывать причины прекращения сотрудничества, попросив уважать право на частную жизнь, но отметил, что продолжит обозревать матчи чемпионата мира в соцсетях. На «Первом» Уткин в паре с Дементьевым комментировал матч Португалия – Испания, который завершился со счетом 3:3.

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