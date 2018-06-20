Еще одна потеря ЧМ-2018: Слуцкий прекратил комментировать матчи на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объявил, что прекращает комментировать на Первом канале матчи чемпионата мира. Он сообщил об этом во время трансляции поединка между Россией и Египтом, который завершился разгромом «фараонов» – 3:1.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на «Первом канале», – заявил Слуцкий, уточнив, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Какая работа имеется ввиду, он не пояснил. Тренер при этом выразил уверенность, что у сборной России в дальнейшем «все будет складываться также удачно».

В марте текущего года Слуцкий подписал контракт с голландским клубом «Витесс». По данным СМИ, 24 июня он приступит к работе в голландской команде: в этот день команда проведет открытую тренировку. Ранее Слуцкий заявлял, что 21 июня он улетает на сборы с клубом.

В качестве комментатора экс-наставник национальной сборной работал еще на трех матчах: Россия – Саудовская Аравия (5:0), Германия – Мексика (0:1), а также Англия – Тунис (2:1). Многие болельщики назвали его лучшим комментатором мундиаля. 17 июня, комментируя игру Германия – Мексика Слуцкий упомянул в эфире «Первого канала» оппозиционного политика Алексея Навального, что стало поводом для множества шуток в Рунете. Во время матча комментатор Кирилл Дементьев спрогнозировал, что проигрывающая немецкая сборная может начать играть в «навальный футбол». Слуцкий на это ответил шуткой: «Навальный играет в футбол? Ну, интересно было бы глянуть». После этого в Сети появились слухи об отстранении Дементьева от эфира, но он опроверг их.

Накануне стало известно, что игры мундиаля на «Первом канале» отказался комментировать Василий Уткин. Журналист не стал раскрывать причины прекращения сотрудничества, попросив уважать право на частную жизнь, но отметил, что продолжит обозревать матчи чемпионата мира в соцсетях. На Первом канале Уткин в паре с Дементьевым комментировал матч Португалия – Испания, который завершился со счетом 3:3.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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