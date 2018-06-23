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Суббота, 23 июня 2018, 13:55 мск

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Максим Шингаркин вновь поборется за пост губернатора Московской области

Подмосковное отделении партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора Московской области. Им стал экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Делегаты конференции единогласно поддержали Шингаркина Максима Андреевича», – сказал собеседник агентства.

Шингаркин занимается экологической деятельностью, в Госдуме прошлого созыва входил во фракцию ЛДПР. На президентских выборах этого года он возглавлял предвыборный штаб скандального олигарха Сергея Полонского, который не был зарегистрирован.

Пять лет назад Шингаркин принимал участие в выборах подмосковного губернатора в качестве кандидата от ЛДПР. Тогда он набрал 2,52% голосов.

Ранее на выборы главы региона «Единая Россия» выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, «Справедливая Россия» – Игоря Чистюхина, КПРФ – Константина Черемисова, ЛДПР – Кирилла Жигарева, а «Партия роста» – Бориса Надеждина. В выборах также предполагается участие кандидата от «Альянса Зеленых» – Лилии Беловой, от «Яблоко» – Николая Дижура, от «Коммунистов России» – Владимира Рязанова. Все они подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр.

Как известно, выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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