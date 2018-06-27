Арест не помеха: Александр Шестун намерен побороться на выборах за пост главы Серпуховского района

Действующий глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий, намерен побороться за сохранение своего поста на предстоящих 9 сентября выборах. Об этом сегодня сообщила его супруга Юлия Шестун.

«Сегодня мой муж должен написать доверенность по этому вопросу. Должны выбрать доверенное лицо, оповестить начальника СИЗО, в котором он содержится и, несмотря на то, что он, муж, находится под стражей процедура подачи документов (...) будет осуществлена», – цитирует Шестун «Интерфакс».

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Шестуна. Ранее Басманный суд арестовал Шестуна до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год глава района незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие.

Шестун отвергает обвинения, считает свое дело заказным. В апреле он опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с произволом подмосковных властей, чиновников администрации главы государства и силовиками. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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