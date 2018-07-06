Больная тема: Мосгордума затянет с отзывом о пенсионной реформе

Мосгордума решила не портить предвыборный настрой жителей столицы пенсионной реформой. Депутаты не будут трогать «больную» тему сейчас, а рассмотрят скандальный федеральный законопроект и дадут свой отзыв на него после выборов мэра Москвы. Эту информацию подтвердил РБК глава комиссии регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников.

Как известно, документ направлен Госдумой в региональные парламенты в середине июня. Отзывы принимаются Госдумой до 17 июля. Однако для их получения необходимо заседание профильной комиссии, а затем – пленарное – Мосгордумы.

«До сентября точно не будет заседаний, где бы рассматривался этот вопрос», – заверил Семенников.

Информацию о том, что рассмотрение не планируется в ближайшее время, подтвердила и пресс-секретарь спикера столичного парламента Полина Орехова. Она объяснила это тем, что «в работе Московской городской думы – перерыв», а осенняя сессия начнется в сентябре.

По данным издания, проблема с рассмотрением законопроекта о повышении енсионного возраста возникла в результате обращений горожан, возмущенных такими планами правительства. Недовольство возникло на фоне избирательной кампании Сергея Собянина, который тоже пока никак не высказывался публично о пенсионной реформе.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов отметил, что власти Москвы пытаются не педалировать тему пенсионного возраста перед выборами – она «непопулярна, а аргументы в ее пользу выглядят пока слабо».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.07.18

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