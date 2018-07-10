Общественная палата РФ «легла» под Медведева: «Пенсионную реформу поддерживаем, но почему – нам еще не объяснили»

Общественная палата (ОП) России в «споре» между правительством РФ, которое предлагает повысить пенсионный возраст, и гражданами страны, выступающими против такой инициативы, встала на сторону власти. Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ОП, подчеркивая необходимость реформы, сами то и дело подвергали ее критике, признавая, что ее последствия для экономики, а также социальной и политической сфер либо не просчитаны, либо до сих пор не представлены.

Секретарь Общественной палаты РФ и ведущий программы Первого канала «Воскресное Время» Валерий Фадеев, комментируя «нулевые» чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в РФ на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин, отметил, что это решение назревало не первое десятилетие. При этом он проигнорировал небезызвестный факт, что президент РФ Владимир Путин за время своего правления и предвыборных кампаний неоднократно обещал населению, что на это власть точно не пойдет.

«Мы считаем, что это сложнейшая реформа с 90-х годов. Надо относиться к этому с пониманием сложности, но повышение пенсионного возраста неизбежно. Есть один решающий, главный фактор – на 80 млн работающих приходится примерно 40 млн пенсионеров. Учитывая, что из трудоспособного населения в полной мере отчисления платит только 50 млн, фактически, 50 млн работающих людей содержит 40 млн неработающих. Это очень плохое соотношение. Такого нет нигде, все равно, так или иначе, нужно поднимать пенсионный возраст», – заявил Фадеев, но почему-то не акцентировал внимание, что кабинету министров лучше бы задуматься о выводе из «тени» фактически половины отечественной экономики.

Он также сослался на аргумент, ранее высказанный представителями «Единой России», через которую правительство продавливает реформу, – якобы повышение нужно для того, чтобы выполнить «майские указы 2.0» Путина, который обещал повышение в два раза благосостояния граждан, а не ограбление их.

«Важнейшая тема – указ президента от 7 мая. Мы рассматриваем пенсионную реформу в контексте указов президента. Пенсионная реформа, как и другие действия исполнительной власти должны способствовать достижению целей, которые есть в майских указах», – подчеркнул секретарь ОП.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок и вовсе заявила, что решить нарастающие проблемы в пенсионной системе можно только повысив пенсионный возраст, а другие предложения звучат только на словах, видимо, намекая на то, что они якобы ничем не подкреплены.

«Предложения имеют место для обсуждения, но если посмотреть комплексно, насколько долгосрочно и уверенно можно опираться на так называемые альтернативы, то мы увидим, что реальных альтернатив изменению пенсионного возраста, которые были бы связаны с долгосрочным, устойчивым планированием рынка труда, демографической ситуацией, социального и экономического развития, нет. Все остальные варианты носят либо какой-то публичный характер, либо не продуманы», – утверждает она.

Стоит отметить, что «непродуманными» Починок назвала предложение ввести плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд или в страховые фонды, а также распределять часть средств, которые бюджет сейчас получает от высоких цен на нефть. Однако обосновывать этот тезис она не стала.

В то же время в словах представителей ОП все же проскальзывал скепсис относительно нынешнего варианта реформы. В частности, Фадеев неожиданно сказал, что она – реформа – затрагивает много сопряженных вопросов, ответов на которые правительство так и не предоставило.

«Одни говорят, что у нас дефицит трудовых ресурсов, другие – что избыток, что будет расти производительность труда, везде будут роботы и в результате рабочих мест будет все меньше. У нас вопрос, так все-таки есть у правительства прогноз, сколько будет рабочих мест, будет ли дефицит трудовых мест... Смогут ли найти работу люди пожилого возраста… Есть этот анализ? Он нужен нам тоже для понимания», – сказал Фадеев.

«Как бороться с трудовой дискриминацией? Трудно устроиться на работу людям пожилого возраста: работодатели, и государственные и частные, не очень любят брать их на работу. А если правительство поборет трудовую дискриминацию и пожилые люди будут оставаться на своих местах, что будет с молодежью?» – вдруг задался Фадеев теми же вопросами, которые общество начало задавать сразу после объявления «людоедской» пенсионной реформы.

Наравне с этим ведущий «Воскресного времени» признал реальность потенциальной угрозы экономических проблем, которые повлечет за собой повышение пенсионного возраста.

«Может упасть покупательская способность населения. Потому что часть граждан, даже если будут продолжать работать, не будут получать пенсию. Такие соображения есть. Мы просим (правительство) разобраться, насколько упадет спрос, упадет ли он, как это отразится на экономическом росте», – сказал он.

Фадеев также обратил внимание, что, только повысив пенсионный возраст, правительству не удастся решить проблему пенсионной системы.

«Мало кому понравится, что пенсионный возраст будет поднят – это естественно, и мы знаем. Опросы общественного мнения это показывают, что население не слишком разделяет это требование. Пенсионная реформа – это не бухгалтерская операция – просто прибавления 5 и 8 лет к нынешнему пенсионному возрасту, это социальная и политическая задача, и мы, Общественная палата, вся система Общественной палаты Российской Федерации, пытаемся помочь решению этой задачи», – заявил он.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко также подчеркнул, что отдельно решение о повышении пенсионного возраста приниматься не может – демографическая ситуация может усугубиться.

«Необходимо увязать данное решение, если оно будет принято, а, по мнению многих экспертов, оно назрело, с проработкой и принятием национальных проектов и программ. Мы должны обратить внимание на необходимость строгой увязки с целым рядом программ, мы должны будем добиваться повышения рождаемости, повышения ожидаемой продолжительности жизни. Только в этих условиях мы должны думать и очень серьезно думать о повышении пенсионного возраста и сокращения тех рисков, которые будут связаны с повышением пенсионного возраста», – заявил он.

Рыбальченко обратил внимание, что за последние 60 лет такой важный показатель, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни у человека практически не изменилась.

«Реальность не самая радужная. Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни мужчин на сегодняшний день 59,5 лет. Это фактически значит, что когда мужчина выходит на пенсию, у него очень высокие риски заболеваемости. Если мы возьмем более серьезную статистику, то из поколения людей, которые родились 65 лет назад, осталась только половина, а из 55-летних мы не досчитаемся четверти. И это с учетом заменяющего эффекта миграции. Мы должны серьезно подумать о том контингенте, который формирует устойчивость пенсионной системы», – справедливо подчеркнул он.

Кроме этого представитель ОП обратил внимание, что в настоящее время 23% всех смертей приходится на трудоспособное население.

«Из них (23% смертей) – 79,5% – это мужчины. То есть, каждая пятая смерть в стране – это мужчина в расцвете сил. Мужчины – слабое звено. В отношении мужчин мы должны предпринять предупредительные меры прежде, чем принимать решение о повышении пенсионного возраста. У нас до 65 лет уже половине не доживает. С учетом миграционного замещения, и самые большие потери среди мужского населения – 30% – среди тех, кто достигает возраста 55 до 65 лет. На это должны быть программы. Просто повышение пенсионного возраста решает только одну часть задач», – сказал Рыбальченко.

Член ОП также отметил, что повышение ожидаемой продолжительности жизни не решается за счет медицинского обслуживания – необходимо создать реальную продуктивную систему общественного здравоохранения, в то время как власть ставит только вопрос о повышении пенсионного возраста, и не проводит сопутствующую работу.

«Реформа подняла огромный пласт вопросов из разных областей. Мы видим свою задачу – помочь ответить на эти вопросы», – добавил со своей стороны Фадеев, но не уточнил, чем в данной ситуации можно помочь.

В целом – исходя из того, что озвучили представители Общественной палаты, создается впечатление, что они все же готовы «побороться» за некоторые аспекты в реформе. Так, Рыбальченко озвучил предложение сократить пенсионный возраст и для женщин, который способствуют улучшению демографической обстановки в стране и за первого ребенка уменьшить возраст выхода на пенсию на год, за второго – еще на два и так далее, а также сделать аналогичные «послабления» для мужчин.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.18

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