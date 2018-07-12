Выборы губернатора Московской области: зарегистрированы шесть кандидатов

На выборах губернатора Московской области, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, зарегистрированы шесть кандидатов. Об этом стало известно после заседания региональной избирательной комиссии.

Удостоверения кандидатов на пост главы Подмосковья получили действующий губернатор Андрей Воробьев, который баллотируется от «Единой России», Константин Черемисов от КПРФ, Лилия Белова от «Альянса Зеленых» и Кирилл Жигарев от ЛДПР. Ранее были зарегистрированы Игорь Чистюхин от «Справедливой России» и Борис Надеждин от «Партии Роста».

В регистрации было отказано Николаю Дижуру от партии «Яблоко», Алексею Дуленкову от ПАРНАСа, Владимиру Рязанову от «Коммунистов России» и Максиму Шингаркину от «Родины». Претенденты на пост губернатора не представили необходимые для регистрации документы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.18

Боялись расизма, напоролись на сексизм: ФИФА просит не показывать красивых болельщиц на ЧМ-2018. / Дело эксперта, «разоблачившего» «пьяного» мальчика, направлено в суд. / Россияне копят долги за коммуналку: сумма просроченных платежей выросла до 1,4 трлн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»