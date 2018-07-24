Предвыборная раздача «слонов»: подмосковный губернатор возвращает льготы

Подмосковные власти не скупятся на предвыборные подарки жителям региона, которым 9 сентября предстоит выбирать губернатора: восстанавливают отмененные ими же ранее транспортные льготы.

«Сегодня право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения имеют 1,3 млн человек – это федеральные и региональные льготники. А с 1 августа 2018 года это право будет предоставлено еще почти 1,2 млн человек», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская на заседании регионального правительства.

По ее словам, «нововведение» касается пенсионеров без льготного статуса: их около 950 тысяч человек. К ним добавятся почетных доноров СССР, России и Москвы, родителей и другие законных представителей детей-инвалидов, а также одного из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет.

Вместе с тем, льготниками станут один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет; а также приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

При этом, как уточнила министр, еще 1,4 млн человек (жителей Подмосковья от 60 лет и старше) будут наделены правом бесплатного проезда на наземном транспорте и в метро Москвы с 1 сентября. По ее словам, такое право уже имеют около 800 тысяч человек, проживающих в Подмосковье.

Примечательно, что сегодня действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев, который намеревается сохранить за собой пост главы региона после сентябрьских выборов, вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» 28 подмосковным учителям. В пресс-службе Воробьева уточнили, что всего с начала года рассмотрено 184 заявки и до конца года такие же документу получат 119 специалистов сферы образования, в том числе 112 учителей и семь воспитателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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