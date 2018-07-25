«Надежды почти нет»: власти не допустят «пенсионный» референдум с вероятностью 99%

Референдум против повышения пенсионного возраста не состоится с вероятностью 99%: власти его не допустят. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер, комментируя предстоящее заседание Центральной избирательной комиссии, где будет рассматриваться вопрос о всенародном голосовании против пенсионной реформы.

Любая неугодная инициатива будет «зажата в тиски», отметил он и обратил внимание, что помешать референдуму власти могут очень просто. «Это законный отказ ЦИК. В кавычках, конечно, законный. Ведь мы понимаем, не может быть вообще законным отказ от такого демократического института», – пояснил Зоммер и добавил, что не менее вероятный ход властей, – найти нарушения в поданных документах, что многократно уже использовалось.

Между тем, Зоммер пока не берется прогнозировать, как повлияет решение ЦИК на масштабы акций протеста. Большая часть общества, подчеркнул он, возмущена предстоящей реформой, что заметно даже по разговорам в очередях и в общественном транспорте. Он обратил внимание, что во многом недоволен именно электорат, «поднявший на гребне волны действующего главу государства», но прямой связи проекта повышения пенсионного возраста с действиями президента РФ, по его мнению, люди, «к сожалению, не видят».

Как считает Зоммер, летний период отпусков и дачный сезон не позволяет многим «прочувствовать» проблему на фоне информационной блокады в центральных СМИ.

Он отметил, что власть снова «прощупывает», насколько реально проводить «непопулярные меры» и готово ли общество отстаивать свои права. При этом реформу Зоммер считает нарушением действующей Конституции, по которой «нельзя ухудшить положение людей, что по факту сейчас происходит».

По его оценке, власть вновь пытается доказать, что нам надо «в очередной раз надо потуже затянуть пояса и смириться с тем, что происходит». «На мой взгляд, в этот раз не получится. Несмотря на то, что на площади может быть пока еще не выходят 100 тысяч человек, все не за горами», – заявил Зоммер.

Отвечая на вопрос, как быть противникам реформы в случае срыва и запрета референдума, он посоветовал действовать и напомнил о флешмобе в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, очень показательна акция в Ленинграде: «красную карточку» – властям», – отметил он.

Как полагает Зоммер, оказывать противодействие властям нужно по разным направлениям, и очень важно «обращаться в органы власти, к своим депутатам». Такая кампания уже инициирована Объединенной коммунистической партией и рядом несистемных левых организаций. «Это значит – приходить к своему депутату, а большинство из них – от партии «Единая Россия», и задавать вопрос: «Почему вы голосовали в первом чтении за закон о повышении пенсионного возраста?» Это может быть достаточно действенно», – считает он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.07.18

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